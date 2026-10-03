Unidad o autonomía, expectativa por París y el incipiente inicio de una campaña

En medio de estrategias cruzadas y viajes internacionales, la interna amarilla debate si confluir con Javier Milei o sostener una alternativa identitaria de cara a 2027.

En el PRO conviven dos estrategias opuestas de cara al escenario electoral: el sector alineado con la conducción partidaria que impulsa un frente común con La Libertad Avanza para obturar al peronismo, y la vertiente que promueve candidatos propios —también cercana a la conducción— como red de contención frente a un eventual desgaste del Gobierno. En medio de estrategias cruzadas y viajes internacionales, la interna amarilla debate si confluir con Javier Milei o sostener una alternativa identitaria de cara a 2027.

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¿Irá el PRO en alianza con La Libertad Avanza para enfrentar al peronismo?

Fernando de Andreis, secretario general del PRO, muy cercano a Mauricio Macri y uno de los designados para negociar con La Libertad Avanza, planteó la visión de la unidad: “Si el voto no peronista se divide, gana el peronismo”. Bajo esa lógica, la intención de este sector amarillo es hacer todo lo posible para lograr un acuerdo. Una visión que no comparten todos y que está en disputa dentro del espacio.

Para el diputado nacional, la irrupción de Javier Milei en 2023 tuvo más que ver con la necesidad de la gente de una propuesta clara de cambio, un proceso en el que el PRO jugó un papel importante porque sin el espacio “no llegaba a sacar el 56%, seguro. Y sin el PRO, el año que viene no creo que gane. No, no creo. Sé que no gana”. Curiosamente, ese es el mismo argumento de Patricia Bullrich: la discusión de fondo es de quién son los votos que migraron a LLA entre las elecciones generales y el balotaje.

Se espera que la unidad impacte en distintos distritos, con especial atención a lo que pueda resultar del viaje de Milei con 13 gobernadores a Francia. La intención es que el Gobierno amplíe la red de alianzas con mandatarios provinciales respecto a 2025: tanto Jorge Macri como Rogelio Frigerio e Ignacio Torres subieron al avión para volar a París. De ellos, el año pasado LLA no logró cerrar únicamente con Chubut.

La discusión interna

La postura de De Andreis, compartida por Cristian Ritondo, no llega a todo el partido. María Eugenia Vidal es uno de los exponentes de otra línea de pensamiento, aquella que impulsa la candidatura de una figura propia —por ahora la de Hernán Lacunza— para generar una alternativa al kirchnerismo en caso de que caigan las acciones de Milei.

La presidenta de la Fundación Pensar expuso esa discusión interna en una entrevista con Clarín: “Algunos dicen que la mejor manera es ir todos juntos con el Gobierno el año que viene para que el kirchnerismo no tenga ninguna chance de ganar; otros decimos que para que el kirchnerismo no vuelva es bueno tener una segunda alternativa”. Para la exgobernadora, la mejor actitud que puede adoptar el PRO es brindarle a los ciudadanos una opción distinta a la de La Libertad Avanza para que no haga falta “elegir entre Javier Milei y Axel Kicillof”.

Sin embargo, anticipó que esas definiciones llegarán recién en marzo. El mismo mes que, como adelantó este medio esta semana, el bullrichismo analiza para hacer lo propio con la figura de Patricia Bullrich, un sector que ya manifestó su voluntad de unificar a todos los que piensen parecido.

Una campaña incipiente

Esta semana, en declaraciones a InfoCielo, el presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Sebastián Pareja, ratificó la candidatura de Diego Santilli para gobernar el distrito y anticipó que él dará un paso al costado una vez llegado el momento. El diputado sostuvo que la postulación del "Colo" es respaldada por Javier Milei y que él "permanentemente" se "concientiza" para, cuando le llegue el momento, saber correrse de la lucha por la conducción de la provincia.

Por ahora, Santilli no tiene planes de iniciar una campaña temprana. Concentrado en la gestión y en las discusiones pendientes en el Congreso, cualquier discusión electoral empezará el año que viene. Sin embargo, el viernes en el Coloquio de IDEA mostró las primeras cartas: lo más parecido a una campaña hasta el momento.

El Jefe de Gabinete apuntó directamente contra Axel Kicillof por plantear que va a “dar vuelta todo el proceso que el Presidente y la Argentina están llevando adelante con el esfuerzo de todos los argentinos” y se preguntó: “¿Será Kicillof el mejor jefe de campaña de Milei?”. El funcionario mileísta aseguró que los mercados están “preocupados” y “atemorizados” frente a la posibilidad de volver al pasado, por lo que remarcó que en 2027 se pone en juego “si vamos para atrás o avanzamos”. Fue, hasta ahora, lo más parecido a una campaña.

¿Cómo se define la interna de la Juventud PRO?

El sábado a medianoche culminará el período de presentación de listas. Como contó este sitio, Fernando de Andreis bajó un mensaje claro en la previa: los adultos no se iban a meter en las discusiones de la organización, que debían quedar en manos de los jóvenes, priorizando una lista de unidad. El concepto era claro: las energías del partido no se iban a volcar a esta definición.

En la previa, se apuntó a que el único que incumplió esa orden fue Cristian Ritondo, quien apoyó la postulación de Alejandro Finocchiaro hijo. Para De Andreis, la lógica partidaria indicaba una unidad detrás de la figura de Pilar Brown, titular de la Juventud PRO porteña y cercana a Jorge Macri. Actualmente, la conducción está en manos de Chubut y más adelante podría quedar para Entre Ríos.

Horas antes del cierre de listas, que se espera ocurra con un asado en la sede partidaria de Balcarce, el sector de Brown y de Ritondo pareció arribar a un acuerdo, aunque por estatuto y el carácter federal de la mesa, la definición final llegará el sábado a medianoche.