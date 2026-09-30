Los mensajes de Gaudio a Macri tras el sincericidio y la interna del PRO que se traslada a Independiente

La delicada dinámica interna del PRO metió la cola en la elección de autoridades del Club Atlético Independiente, que tendrá lugar el próximo 13 de diciembre. El sincericidio de Gastón Gaudio sobre Mauricio Macri terminó con una serie de mensajes para pedir disculpas, mientras figuras de peso del partido amarillo, como Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Néstor Grindetti, se entrelazan en una disputa que parece ir mucho más allá de lo futbolístico.

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Como contó El Destape, el ex tenista Gaudio decidió lanzarse a la contienda. Su figura fue acercada al club, cuentan quienes conocen la dinámica de Independiente, por el diputado y presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo. Pero también mantiene una relación estrecha con Mauricio Macri y Julio Comparada, ex titular del “Rojo”, señalado por ser uno de los responsables del descenso del equipo en 2013 producto de la delicada situación económica heredada de su gestión. Los hinchas dicen que la única forma que tiene de jugar en la interna es desde las sombras porque no puede pisar las instalaciones.

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Gaudio fue una de las caras más compartidas en redes durante las últimas horas por haber cometido un sincericidio. Consultado sobre posibles apoyos de Macri a su candidatura a raíz de su amistad, negó cualquier tipo de impulso porque Mauricio, reveló, “no hace nada por el otro, sólo lo que le conviene” a él. El líder del PRO, aseguran en el espacio amarillo, no acompaña ninguno de los nombres postulados para competir por la conducción del club de Avellaneda.

Según pudo saber El Destape a partir de fuentes amarillas, el ex tenista le envió una serie de audios a Macri el martes a la noche, después de la viralización de su comentario en declaraciones radiales. Palabras más, palabras menos, Gaudio le habría pedido disculpas: “Si provoqué algo que te hizo sentir mal, te pido perdón. No fue con esa intención”.

Detrás del pedido de disculpas asoma una teoría: los patrocinantes de Gaudio, en especial dentro del PRO, le recomendaron aclarar la situación con Mauricio para evitar una pelea perjudicial. Lo que demostraría el peso de Macri tanto en la política partidaria como deportiva, pese a que sostienen que no acompaña a ningún candidato.

En las últimas elecciones, Gaudio ya había aproximado una construcción política dentro del club, pero se bajó de la contienda antes del cierre de las listas. Según reveló él mismo, siempre tuvo ganas de formar parte pero distintos compromisos le impidieron participar. Ahora, con "Gente de Independiente", buscará concretar esa deuda pendiente. Un armado que se transformó en lista opositora a la actual gestión y que está bajo el mando de Claudio Rudecindo, una persona que nunca estuvo en el poder. Néstor Grindetti, actual presidente de Independiente, ya confirmó que no competirá, no participa del proceso y, pese a que recibe a todos los que quieren reunirse con él, no tiene un candidato propio.

El otro nombre ligado al espectro amarillo es el de Enrique Sacco, esposo de María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual presidenta de la Fundación Pensar. Vidal y Ritondo mantienen una relación de años y estuvieron a punto de competir en una misma lista en 2023, pero la ex diputada decidió no ir por la Presidencia de la Nación. Lo hizo muy sobre la fecha y el titular del PRO bonaerense se quedó sin la posibilidad de ir como candidato a gobernador bonaerense de Patricia Bullrich. Finalmente, Grindetti ocupó ese casillero.

Ahora, al menos de forma tácita, Ritondo y Vidal apadrinan el mismo nombre para la Juventud nacional del PRO, el de Alejandro Finocchiaro hijo. De forma tácita porque María Eugenia nunca formó parte de la rosca de la agrupación pero, en caso de tener que apoyar a alguien, lo apoyaría a él. Este miércoles estaba prevista una cena entre el sector ritondista y el de Pilar Brown, presidenta de la Juventud PRO porteña en CABA, para intentar llegar a un acuerdo y arribar a una lista de unidad antes de la medianoche del sábado.

En la competencia por Independiente también se anotaron Luciano Nakis, actual prosecretario de la AFA y señalado como cercano a Claudio Tapia, y Daniel Bertoni, uno de los ídolos del club de Avellaneda.