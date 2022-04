El sector de la UCR liderado por Posse denuncia a Manes y Morales por "proscripción"

Dirigentes liderados por intendente de San Isidro y aliado de Lousteau mostraron su descontento por un encuentro que ocurrirá en el Comité Provincia de Buenos Aires, en el que participarán los candidatos presidenciables de ese partido.

Los principales referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunirán hoy en la sede del Comité Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en un encuentro al que asistirán presidenciables del partido como Facundo Manes y Gerardo Morales, y donde se debatirán las estrategias del armado para las elecciones como la coyuntura actual del país. Mientras tanto, un sector de ese partido, liderado por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, denunció que fue "proscripto" del acto.



En un comunicado titulado "No están pensando en ganar en 2023", dirigentes que en las últimas elecciones partidarias fueron derrotados por la actual conducción en el distrito denunciaron que los organizadores "excluyeron al 50% de los afiliados que participaron de las elecciones internas bonaerenses y a gran parte del conurbano, que concentra el mayor porcentaje del padrón electoral" y destacaron que "sin esta representatividad, no se está pensando en ganar de cara al 2023".



"Quieren apuntalar al radicalismo en el conurbano, pero no tuvieron en cuenta a quienes ganaron en la Primera y Tercera Sección Electoral en las elecciones internas bonaerenses del año pasado", agregó el texto y sostuvo que "las proscripciones no reflejan los históricos valores de la UCR, sino que la misión de nuestros dirigentes es plantear ideas, buscar consensos a través del diálogo evitando el personalismo".



El comunicado fue firmado por presidentes de comités distritales, concejales y referentes de la primera y tercera sección electoral que en la última elección partidaria se encolumnaron detrás de la propuesta del intendente de San Isidro, quien fue derrotado por el diputado provincial Maximiliano Abad.

En el documento, expresaron que "la Provincia demanda un cambio profundo y un equipo capacitado para afrontar los tremendos desafíos que se presentan a diario" y destacaron que si logran "estar unidos" podrán "pensar en un futuro distinto".



Entre los firmantes de la solicitada se destacan las autoridades distritales Héctor Prassel (San Isidro); Marcela Mancini (San Martín); Nancy Beflari (Tigre); Miguel Benítez (Escobar); Jorge Kartofel (Moreno); Claudio Severino (Merlo); Luis Héctor Pescel (Malvinas Argentinas); Diego Benavidez (Hurlingham); Ricardo Cerna (Quilmes); Carlos Giuliani (esteban Echeverría); Lorena Ramos (La Matanza); Sergio Guerrieri (Almirante Brown) y el presidente de la Juventud Radical de Vicente López, Nicolás Marchiolo, entre otros.

Al encuentro que se celebrará hoy asistirán, además de Manes y Morales, el exvicegobernador bonaerense, Daniel Salvador; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el senador nacional Luis Naidenoff; el diputado nacional Mario Negri; el dirigente Ernesto Sanz; la senadora Carolina Losada; la diputada nacional Roxana Reyes y el anfitrión, el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad. Durante el encuentro, el radicalismo debatirá acerca de las principales problemáticas de la Argentina y la provincia y planteará su posición "sobre cuestiones como la inflación, la cuestión institucional, entre otras".