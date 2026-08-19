Tucumán llevó a la Comisión Federal de Impuestos la discusión por el reparto de recursos y la coparticipación

La provincia de Tucumán participó del 162° Plenario de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) y en el 551° Comité Ejecutivo, realizados en San Salvador de Jujuy. Durante el encuentro, que reunió a representantes de distintas jurisdicciones que analizaron la situación de las cuentas públicas y la economía nacional, el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, reafirmó la política tucumana de sostener el equilibrio fiscal, exigir una coparticipación justa y dar previsibilidad económica.

Durante las jornadas se abordaron temas clave para la gestión fiscal subnacional, con especial énfasis en la recaudación tributaria, las proyecciones económicas, el reparto de fondos y los mecanismos de coparticipación federal. Estas discusiones se desarrollaron en un contexto donde las administraciones provinciales buscan asegurar la sostenibilidad de sus recursos y fortalecer la previsibilidad de sus finanzas públicas.

En ese marco federal, la participación de Abad respondió a la estrategia de la gestión tucumana orientada a defender la equitativa distribución de los recursos que corresponden a la jurisdicción. La postura oficial reafirmó el compromiso con la protección de los ingresos provinciales y el sostenimiento del equilibrio de las cuentas públicas.

Tucumán y la discusión por los recursos

El encuentro facilitó un intercambio técnico de alto nivel entre las distintas jurisdicciones subnacionales, enfocado principalmente en el seguimiento de la recaudación fiscal y en la evaluación de las variables macroeconómicas que impactan de manera directa sobre las finanzas de las provincias. Durante las deliberaciones, los representantes provinciales abordaron la necesidad de sostener los ingresos locales y profundizar la previsibilidad de los esquemas financieros frente a los desafíos del escenario económico actual.

En las instancias previas a las sesiones plenarias, los equipos de Hacienda de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) mantuvieron reuniones de trabajo para analizar detalladamente las proyecciones presupuestarias y los mecanismos de distribución de recursos. En este contexto, la participación de Abad reafirmó la postura de la gestión tucumana orientada a defender la equitativa coparticipación que le corresponde a la provincia, que prioriza el equilibrio de las cuentas públicas y la resguardo de los fondos provinciales.

Un espacio para discutir el federalismo fiscal

Las jornadas se desarrollaron junto con el encuentro del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y contaron con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en la apertura. Este espacio reúne a las autoridades económicas provinciales para coordinar políticas financieras y debatir la administración pública fiscal.

En ese marco, la Comisión Federal de Impuestos (CFI) funciona como órgano de concertación entre Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para supervisar la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548. El organismo permite intercambiar información técnica, evaluar proyecciones y discutir la distribución de recursos clave para las cuentas públicas.