Norte Grande: Tucumán le reclamó a Nación por el acceso al gas y advirtió por el impacto en la industria regional

En el marco de la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande realizada en Posadas, Misiones, el gobernador Osvaldo Jaldo reclamó a Nación sobre la situación energética de Tucumán. En el marco de la reunión, señaló las dificultades en el suministro de gas y como pueden afectar a actividades como la industria citrícola y el sector sucroalcoholero. Además, vinculó el abastecimiento energético con el sostenimiento de la producción y el empleo.

La reunión convocó a gobernadores de las provincias del NOA y NEA y al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, con una agenda que incluyó infraestructura, energía, producción y prevención frente a contingencias climáticas. Jaldo explicó que Tucumán atravesó problemas relacionados con la disponibilidad de gas y señaló que la industria citrícola y la actividad vinculada a la caña de azúcar dependen de ese recurso para su funcionamiento.

"En el caso de Tucumán, hemos tenido graves problemas por la falta de gas, porque tenemos industrias como la citrícola, que se mueve exclusivamente en base a gas, y también tenemos la actividad sucroalcoholera, que es la de la caña de azúcar", sostuvo.

Durante la reunión estuvieron representes, además, el anfitrión y gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero); y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, y el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja, Federico Bazán.

Pedido por el Gasoducto del Norte

Según el gobernador, ambas actividades representan más de 100.000 puestos de trabajo en la provincia. En ese sentido, planteó que contar con suficiente gas y electricidad resulta necesario para mantener el funcionamiento de las industrias.

También hizo referencia a la producción de limón y a la presencia de productos tucumanos en mercados internacionales. Señaló que una pérdida de competitividad puede derivar en la pérdida de mercados y dificultar posteriormente su recuperación y otro de los principales planteos realizados durante la Asamblea, estuvo relacionado con la Reversión del Gasoducto del Norte.

"Tucumán es uno de los principales productores de limón en la Argentina y también tiene casi 150 productos en 160 países. Y cuando uno sale de competitividad, un mercado se pierde y luego cuesta recuperarlo en esta economía globalizada", detalló el mandatario.

En tanto, los gobernadores solicitaron al Gobierno nacional que acelere las obras necesarias para ampliar el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia las provincias del centro y norte del país. La infraestructura es considerada relevante para incrementar la disponibilidad de gas y mejorar las condiciones de abastecimiento de las actividades industriales y productivas.

Durante el encuentro, Jaldo indicó que Santilli se comprometió a agilizar las obras pendientes del gasoducto. El objetivo planteado es avanzar hacia un mayor nivel de abastecimiento y contar con el volumen necesario para las distintas demandas productivas. La agenda energética también incluyó el análisis de nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas.

La situación de las provincias sin gas natural

Otro de los puntos abordados fue la realidad de las provincias del Norte Grande que no cuentan con acceso al gas natural. En ese marco, se planteó la necesidad de contemplar las diferentes condiciones de infraestructura de las jurisdicciones y avanzar en políticas que permitan mejorar el acceso a la energía.

La discusión incluyó tanto el abastecimiento de gas como las condiciones de transporte y los costos asociados al suministro energético. La Asamblea también incorporó a su agenda el fenómeno de “El Niño” y sus posibles efectos sobre las provincias del NOA y NEA.

Los mandatarios analizaron la necesidad de reforzar las medidas de prevención y respuesta frente a eventuales contingencias climáticas que puedan afectar a las poblaciones, la infraestructura y las actividades productivas. El objetivo es fortalecer la coordinación y la capacidad de respuesta de las distintas jurisdicciones ante posibles eventos vinculados con las condiciones climáticas.

Infraestructura y desarrollo regional

Además de la energía y la prevención climática, durante la reunión se abordaron las necesidades de financiamiento para obras de infraestructura y otras políticas destinadas a sostener la actividad productiva del Norte Grande.

La Asamblea concentró así los principales planteos de las provincias de la región en torno al abastecimiento energético, las obras de infraestructura, el desarrollo de las actividades productivas y la prevención ante posibles contingencias climáticas.