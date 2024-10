Diputados de Llaryora enfrentan a Milei por la deuda de Anses: "No hay voluntad de negociar"

Hace algunas semanas, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, consideró “injustificable” que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) incumpla la ley nacional que le ordena realizar mensualmente envíos a las cajas provinciales no transferidas a los efectos de cubrir una parte de las jubilaciones de los pasivos de 13 territorios regionales. En este marco, la discusión por el Presupuesto 2025 tendrá este martes un capítulo especial en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Los diputados cordobeses escucharán por primera vez al director ejecutivo del organismo previsional, Mariano de los Heros, con extrema atención. Si bien la deuda por la Caja de Jubilaciones viene desde unos años, la situación se agravó profundamente desde la llegada de Javier Milei al poder. Son 170 mil millones de pesos de deuda acumulados en los primeros diez meses de la gestión de Milei, alrededor de 18 mil millones de pesos mensuales de enero a la fecha.

El programa de "déficit cero" que impulsa el libertario marcó la quita de recursos a los territorios regionales y, como consecuencia, la caída del financiamiento del sistema previsional crece mes a mes. La postura del Gobierno nacional sobre la deuda y los envíos frenados es clara: en el Presupuesto 2025 no están garantizadas partidas para esos destinos, solamente hay una referencia concreta en el artículo 59 del proyecto que dispone de un crédito de $254.421 millones al respecto.

De esta manera, De los Heros, quien reemplazó al cordobés Osvaldo Giordano cuando fue echado de la Anses por Milei, irá al Congreso en representación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El diputado nacional Ignacio García Aresca remarcó los reclamos que mantiene la Provincia: “El dinero que está contemplado en el proyecto es absolutamente insuficiente y no contempla las deudas que tiene la Nación con las provincias. Córdoba es la que más acreencias tiene por este tema”, señaló a La Voz “Las expectativas no son las mejores. No hay voluntad de negociar. La Nación quiere que el esfuerzo lo sigan haciendo las provincias”, aseguró una fuente del bloque Encuentro Federal al medio local.

Por el momento, no está prevista la participación en persona de Llaryora en la comisión, pero la postura del Gobernador es clara. "Ni siquiera nos cumplen con el envío de los fondos que tienen que ser automáticos. Esto no pasó nunca. Porque los impuestos se pagan, llegan a la Anses, pero nos están mandando cero pesos”, dijo durante un encuentro que tuvieron junto a los demás mandatarios de la Región Centro.

Llaryora volvió a cruzar a Milei por el desarrollo de la obra pública: "Madre del progreso"

Por otra parte, el gobernador Llaryora volvió a diferenciarse de Milei al destacar la trascendencia de la obra pública en su gestión, ya que genera "más puestos de trabajo y mano de obra" en la Provincia.

De acuerdo a un reciente trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el conjunto de las provincias del país dejó de percibir 5,4 billones de pesos como consecuencia de la caída real del consolidado de las transferencias totales en los primeros 9 meses del año. En el caso de Córdoba, fueron 450 mil millones de pesos menos recibidos desde diciembre de 2023.

Sin embargo, el mandatario provincial decidió ejecutar obras de infraestructura con fondos propios. “Las obras son la madre del progreso. En Córdoba las obras no paran. A pesar de la crisis que vive nuestro país, seguiremos haciendo lo posible y lo imposible para llevar la infraestructura a cada rincón de nuestra provincia y mejorar así la calidad de vida de todos los cordobeses, vivan donde vivan”, reiteró el Gobernador este fin de semana desde el departamento Tulumba, donde habilitó la pavimentación de la Ruta Provincial 16, que une las localidades de Las Arrias con San José de la Dormida.

Mientras la motosierra de Milei arrasa con fibras sensibles como la educación, salud y ciencia, Llaryora reafirma la importancia de la obra pública porque "sin ella no hay caminos, escuelas, hospitales, gas natural, agua potable". “Estamos haciendo inversiones históricas en el norte: acueducto, rutas, conectividad y trabajamos con las cooperativas para que el norte tenga la infraestructura para producir y despegar", remarcó.