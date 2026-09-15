Los trabajadores de la UBA realizan clases públicas en Plaza de Mayo 

En el marco de una jornada nacional de lucha de las Universidades Nacionales, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) y diversos sectores de la comunidad universitaria llevan adelante este martes una serie de clases públicas en la Plaza de Mayo a partir de las 11 horas.

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La jornada de visibilización abierta en la vía pública se inscribe dentro de las acciones coordinadas entre la representación sindical y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La convocatoria se realiza en conjunto con trabajadores no docentes y agrupaciones del movimiento estudiantil, bajo la consigna explícita de exigir "¡Milei, cumplí la ley!".

Con esta medida buscan visibilizar la protesta contra el desfinanciamiento universitario, la falta de actualización de las becas estudiantiles, el deterioro salarial y el rechazo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Para garantizar la continuidad de la actividad durante toda la jornada, el gremio convocante habilitó la recepción e inscripción previa de comisiones y dictados de clases vía correo electrónico. De acuerdo con las organizaciones participantes, la iniciativa apunta a mantener activo el reclamo de las bases docentes frente a los intentos de descomprimir la tensión por parte de las gestiones universitarias y las conducciones gremiales.

El conflicto salarial y el plan de lucha en las universidades públicas

El reclamo en la Plaza de Mayo tiene lugar a pocos días de cumplirse un año de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, norma cuya aplicación efectiva permanece demorada por la administración central. En el ámbito judicial, ante una última intimación emitida por el juez Martín Cormick, la representación del Gobierno solicitó dar de baja la medida cautelar vigente, al sostener que ya cumplió con lo estipulado mediante el acta acuerdo firmada el 10 de junio y los aumentos concedidos previamente.

Sin embargo, los gremios rechazan dicha postura y denuncian la insuficiencia de la propuesta salarial formalizada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien ofreció un incremento del 3%, frente a un adeudamiento acumulado del 33,4% más retroactivos en comparación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El cronograma de protesta coordinado continuará este jueves 17 de septiembre con la realización de un acto en la sede del Pasaje Pizzurno, en simultáneo con el desarrollo de la reunión paritaria entre autoridades nacionales, docentes y no docentes. Como proyección de este proceso de protesta, la comunidad universitaria promueve la realización de una quinta Marcha Federal Universitaria estimada para la primera semana de octubre.

Las dirigencias sindicales remarcaron la urgencia de profundizar la movilización antes de que se formalice la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso Nacional, donde advierten que el Ejecutivo buscará ratificar las partidas acordes a sus metas fiscales y dejar sin efecto el financiamiento fijado por ley para las universidades públicas.