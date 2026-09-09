Los trabajadores de la educación denunciaron que Vidal no respeta el convenio de trabajo: "Medida arbitraria y unilateral"

Los trabajadores de mantenimiento escolar de Santa Cruz rechazaron la decisión unilateral del Gobierno de Claudio Vidal y denuncian la vulneración del convenio colectivo de trabajo. Desde ATE declararon estado de alerta y movilización y resolvieron permanecer en sus lugares habituales de trabajo.

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La preocupación comenzó a principios de agosto, cuando el gobernador Claudio Vidal anunció una reorganización del Consejo Provincial de Educación (CPE). Entre los cambios planteados se encontraba el traslado del área de liquidaciones hacia el Ministerio de Economía y el pase del sector de mantenimiento escolar al IDUV.

El conflicto volvió a tomar fuerza esta semana, luego de que los trabajadores recibieran una notificación del Ministerio de Economía para presentarse este miércoles en los galpones del IDUV. Gustavo Saldivia, referente de ATE, explicó a medios locales que los trabajadores decidieron organizarse frente a la situación y remarcó que la decisión del gobernador "fue una medida tomada de manera arbitraria"

Una decisión arbitraria de Vidal

"Los compañeros llamaron para poder organizarse en ATE, eligieron un delegado y tomaron la decisión de mantenerse en su lugar de trabajo, respaldados por el CCT y declarándose en estado de alerta y movilización en caso que el Gobierno quiera venir en contra de los trabajadores", explicó Saldivia a medios locales.

Durante la asamblea, los trabajadores y trabajadoras expresaron su preocupación ante un posible cambio de dependencia, traslado o modificación de sus lugares habituales de trabajo. En ese marco, resolvieron rechazar cualquier medida que vulnere el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y que no cuente con la conformidad de los trabajadores afectados.

"Se solicita a las autoridades competentes que arbitren los medios para que se cumpla con el CCT, caso contrario, los trabajadores y trabajadoras organizados en ATE tomarán las medidas gremiales necesarias", afirmó Saldivia.

Cuestionan la intervención de Economía

El referente gremial también cuestionó que el Ministerio de Economía avance sobre la situación de trabajadores que actualmente dependen del CPE y señaló que la presidenta del organismo debería intervenir antes de cualquier modificación. "El ministro de economía no tiene potestad respecto a los trabajadores, primero la tiene la presidenta del CPE, que es quien debe llamar a los trabajadores para abordar la situación, ya que ninguno puede ser trasladado de un lugar a otros sin dar el consentimiento", detalló.

Saldivia apuntó además contra la falta de respuestas de las autoridades educativas y planteó que podría existir una disputa interna dentro del Gobierno provincial que afecta a los trabajadores. "En realidad, el Gobierno provincial, lo que hace es un abuso de autoridad. Los trabajadores dependen del CPE y la presidenta Iris Rasgido no dice nada. Debe haber una interna y los trabajadores quedan en medio de su discusión", reflexionó.

Finalmente, insistió en que el Convenio Colectivo establece que un traslado debe ser consensuado y ratificó el rechazo del sector a cualquier modificación unilateral: “El CCT es claro y el traslado de trabajadores debe ser consensuado, por eso reafirmamos que los compañeros y compañeras de mantenimiento, rechazan cualquier cambio unilateral e inconsulto de sus condiciones laborales”.