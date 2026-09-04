Vidal no acata con lo acordado y ADOSAC advierte por nuevas medidas de fuerza: "Que se cumpla en los términos acordados"

A meses de haberse dado el acuerdo salarial entre los docentes y el gobernador Claudio Vidal, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) denunció que el mandatario provincial no cumplió con el 18% de aumento salarial acordado. Del mismo modo, no se efectuó el reintegro de los descuentos aplicados por medidas de fuerza. El gremio ya advirtió que podría iniciar una nueva retención de servicio.

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En diálogo con El Destape, el secretario general de ADOSAC, César Alegre, explicó que el acuerdo alcanzado el 9 de julio estableció un incremento distribuido en distintos tramos: 3% correspondiente a junio, 10% para julio y 1% para cada uno de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

El dirigente señaló que, en paralelo, los docentes sufrieron descuentos correspondientes a seis meses por medidas de fuerza realizadas desde noviembre de 2025. Según detalló, en algunos casos las deducciones superaron el millón de pesos: "El reclamo es que se cumpla el acta paritaria y se devuelvan esos descuentos en los términos acordados".

Reclaman que se cumpla la devolución

Según explicó el dirigente, el Consejo Provincial de Educación había planteado que los descuentos serían devueltos en dos tramos. En agosto correspondería reintegrar los montos descontados por enero, febrero, marzo y abril, mientras que los correspondientes a mayo y junio serían devueltos en octubre.

Ante las dudas sobre el cumplimiento del acuerdo, ADOSAC presentó notas dirigidas al gobernador, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Trabajo. Además, realizó una conferencia de prensa en la que anunció que podría iniciar una retención de servicio si no se respetaba lo establecido en la paritaria.

Alegre señaló que existen trascendidos sobre una posible devolución durante el sábado, aunque aclaró que el gremio todavía no recibió una comunicación oficial. "Por eso queremos ser cautelosos y controlar los recibos de nuestros compañeros para comprobar si efectivamente se realiza la devolución", afirmó.

Problemas en los edificios escolares

El reclamo de ADOSAC también incluye el estado de las escuelas de la provincia. Alegre señaló que en distintas localidades se pierden días de clases por problemas de calefacción, falta de agua y dificultades en los sanitarios.

En Caleta Olivia, según relató, hay establecimientos donde se pierden jornadas prácticamente todos los días debido a la falta de agua, mientras que en otras localidades se suspenden las actividades por problemas de calefacción.

El dirigente mencionó además la situación del jardín N° 67 de Caleta Olivia, que desde junio prácticamente no tiene clases por inconvenientes con la calefacción y debió trasladarse a una escuela primaria.

Allí, según indicó, los estudiantes realizan educación física en una sala y también existen problemas cloacales. "Lo que nosotros estamos reclamando es mayor rapidez, más inversión y más grupos de trabajo para evitar que se sigan suspendiendo las clases en las distintas instituciones", sostuvo Alegre.

Parejas pedagógicas y preceptoras

El gremio también destacó los acuerdos alcanzados para crear parejas pedagógicas y preceptoras únicas en jardines y primer grado. Ahora comenzará una mesa técnica destinada a elaborar los instrumentos legales necesarios para incorporar esos cargos a las plantas funcionales y plantas orgánicas funcionales de cada escuela.

"Esperamos que se cumpla con lo acordado y que esos cargos sean incorporados a las plantas de cada escuela para después poder avanzar con la titularización", señaló Alegre.