Tombolini dejó en offside a Fernando Iglesias en TN con un archivo demoledor

El candidato a Diputado del Frente de Todos recurrió a un dato que figura en el libro de Iglesias y lo dejó expuesto al aire.

El candidato de diputado nacional por el Frente de Todos, Matías Tombolini, expuso al aire de TN al diputado de Juntos, Fernando Iglesias. En un fuerte debate en A dos voces (TN), ambos hicieron un análisis de la situación actual del país y Tombolini lo puso en evidencia a Iglesias con un dato que figura en un libro que él mismo escribió.

"Lo primero que hice fue leer tu libro, ¿te acordás el de 2009, 'Qué significa ser progresista en Argentina'?", le preguntó Tombolini y le marcó que, en ese entonces, Iglesias asociaba a Ricardo López Murphy, actual candidato de Juntos por el Cambio, con el dictador, Jorge Rafael Videla.

Iglesias se mostró completamente desconcertado y Tombolini le recordó las frases de su propio libro. "Afirma que la destrucción de la Argentina productiva fue llevada adelante tanto por Martínez de Hoz como por Cavallo, Machinea y López Murphy. Y señala que no hubo diferencias sustantivas entre Videla, Menem y De la Rua", le leyó el candidato del Frente de Todos.

En ese momento, Iglesias no tuvo otra opción que reafirmar lo que estaba escrito en su obra contra el hoy candidato a diputado por Juntos en la Ciudad (y compañero de lista de Iglesias) y expresó: "Por su puesto, desde el punto de vista económico obvio". "Por no recordarte las puteadas que le dedicabas a Macri, a quien hoy defendés y abrazas fuertemente", agregó Tombolini, dejando expuesto al diputado opositor que integra la lista de Juntos por el Cambio con López Murphy.

Para finalizar, el candidato oficialista destacó que hoy, lo importante es "poner los datos sobre la mesa y dialogar". "Algún punto vamos a ponernos de acuerdo con la oposición para pensar lo que viene, pero hoy la oposición le está diciendo a la sociedad que no se quiere sentar a dialogar después de la elección y me parece que eso es una mala señal", le marcó Tombolini.

El macrismo se niega al diálogo con el Gobierno

Desde el Gobierno se hizo hincapié en la necesidad de generar un acuerdo de políticas de Estado con múltiples sectores. El presidente Alberto Fernández acompaño la idea de Sergio Massa de llamar al diálogo a la oposición para el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina.

Tanto Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Mario Negri y también Horacio Rodríguez Larreta salieron a cerrarle las puertas a un posible consenso.

A través de un mensaje de redes sociales, Alberto Fernández escribió: "Hay dos caminos: Por un lado, estamos quienes le decimos Si a un diálogo sincero y profundo para abordar los grandes retos de la Argentina. Quienes estamos absolutamente comprometidos con encontrar acuerdos por un país mejor para nuestro pueblo".

Ahora, sobre ellos, el Presidente aseguró que también están "quienes dicen que no" y que "no quieren sentarse a dialogar". Sobre ellos, sumó: "No quieren encontrar soluciones. En su lugar, ponen palos en la rueda que nos impiden avanzar. Pero persistiremos y los convocaremos una vez más. La Argentina se merece que digan que sí".