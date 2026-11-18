El Gobierno no logra recomponer el nivel de depósitos en dólares que el Tesoro mantiene en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que el mercado sigue con atención para evaluar la posibilidad de una crisis de deuda en enero, cuando tenga que afrontar el vencimiento de unos 4.500 millones de dólares de intereses y capital de los bonos Globales y Bonares.

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Antes, en diciembre, tiene que afrontar vencimientos por 700 millones extras a los 200 millones de dólares que se pagaron el lunes al BID, con un saldo que al 6 de noviembre marcaba 83 millones.

Las necesidades de financiamiento para el próximo año rondan los 30 mil millones de dólares, entre los vencimientos de deuda pública y privada y la demanda de los ahorristas y empresas que se dispara en los años de elecciones, especialmente cuando está en dudas la capacidad del presidente Javier Milei de obtener la reelección.

En el mercado creen que la administración de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, debería enviar una señal de confianza sobre la capacidad (se asume que hay voluntad pero lo que se pone en duda es la posibilidad práctica) de asumir el vencimiento de enero repitiendo la estrategia de 2024, cuando depositaron las dividas por anticipado.

En el primer año de gestión de Milei y Caputo el mercado tenía la misma posición: aceptaban como cierta la voluntad de pago pero dudaban de la capacidad de hacerlo y, para convencerlos, Caputo anunció la compra anticipada de los dólares en forma directa al Banco Central.

Primero lo hizo en marzo del 2024, cuando obtuvo los pesos en una exitosa licitación de deuda del Tesoro y los aplicó a comprar los dólares para el vencimiento de julio y después de ese pago anunció que iban a anticipar la compra de divisas y girarlas al banco internacional pagador como señal de solvencia para afrontar el vencimiento de enero de 2025.

En septiembre del 2024 compró unos 1.500 millones de dólares que en octubre giró al Bank of New York (BoNY), que actúa como agente financiero del país para los bonistas internacionales. Ese mes también compró otros 2.700 millones de las reservas internacionales del BCRA para afrontar el vencimiento de enero.

En esta oportunidad, a siete semanas del pago el Tesoro no tiene los dólares y el Gobierno no puede enviar ninguna señal de que podrá afrontar el vencimiento con recursos genuinos y sin acudir a los dólares del BCRA que por imposición del Fondo Monetario Internacional deben estar disponibles solo para cancelar deuda con organismos internacionales.

El FMI tiene pendiente la aprobación de un desembolso por unos 900 millones de dólares condicionado a los procesos internos del organismo que si todo se cumple en términos la misión técnica que llevó adelante la tercera revisión del acuerdo se comprometió a enviarlo en diciembre al Directorio para su aprobación.

También espera fondos de la privatización de AYSA por 340 millones de dólares y otros 600 millones u 800 por la venta de centrales, pero el proceso está más lento de lo que esperaba el ministro y niu en la mejor de la hipótesis alcanzarían para cubrir el vencimiento.

Además, el mercado está observando que aún cuando se supere este vencimiento con la compra de divisas al Banco Central con autorización del Fondo Monetario Internacional, las necesidades financieras del próximo año están muy por encima de las posibilidades de ser financiadas por las reservas internacionales.

Un informe de CP Consultores advirtió que “bajo su configuración actual el mercado cambiario enfrenta tres grandes desafíos estructurales: abastecer la demanda de dólares de las familias para canalizar sus ahorros (FAE); generar un excedente que permita al Gobierno comprar los dólares necesarios para pagar los vencimientos de deuda pública en moneda extranjera; y acumular reservas, no solo para cumplir con las exigencias del FMI, sino también para revertir los malos resultados de 2025 y la frágil posición estructural del BCRA”.

La disponibilidad de dólares que tuvo este año la economía argentina se originó en un saldo comercial récord de bienes, por las exportaciones de energía y los precios internacionales, que aportarán más de 28.000 millones de dólares.

La otra fuente fue los aportes de la deuda financiera al mercado cambiario que hasta agosto alcanzaron los 13.000 millones de dólares, siendo también el registro más elevado de la serie histórica

Por último, cita CP Consultores que dirige Pablo Moldovan, hay que destacar también los buenos resultados de las operaciones de refinanciación de deuda pública en dólares que permitieron obtener en 5.200 millones de dólares.

“Estas colocaciones captaron parte del crecimiento de los depósitos en dólares que acompañó el elevado ritmo de dolarización de las carteras privadas a través de la Formación de Activos Externos (FAE) de las familias. Se trata, en definitiva, de un mecanismo que, al igual que ocurre con una parte de las colocaciones de deuda privada, permite reciclar una porción de la demanda de FAE y volver a canalizar como oferta de dólares en el mercado”, describió la consultora.

A todos esos fondos se sumó el apoyo de organismos internacionales, mediante garantías para un préstamo de bancos por 3.200 millones y la extensión del plazo de los REPO que el BCRA pactó con bancos internacionales por 6.000 millones de dólares.

“En Argentina, pese a los muy buenos resultados cambiarios de 2026, la posición de reservas continúa siendo frágil. A lo largo del año, el BCRA compró U$S 16.000 millones y las reservas internacionales netas mejoraron U$S 9.100 millones. No obstante, la posición patrimonial del BCRA continúa siendo frágil”, advirtió

La consultora estimó que para el próximo año la Inversión Extranjera Directa mostrará adidas de mil millones de dólares, los dólares del endeudamiento privado y provisiones solo 8.000 millones frente a los 18 mil de este año, la demanda de ahorristas subirá de 29 mil millones a 32,3 mil millones y los bancos bajaŕan los aportes de 7,2 mil millones a 2,4 mil millones.

Esa menor oferta y mayor demanda generará una demanda neta del sector privado y provincias de 22,9 mil millones que deberá cubrir el BCRA.

La consultora Eco Go estimó que esa demanda de dólares rondarán los 20.000 millones para hacer frente a la demanda de divisas del sector privado y pago de deudas.

“En 2027 asumiendo un roll over del 100% de los vencimientos para después de la elección y un superávit equivalente a 1,4% del PIB, (al Gobierno) le sobrarían $35,1 billones (2,5% del PIB), pero faltarían 16.229 millones de dólares”, cifra que se eleva a 20.642 millones de dólares si se suman los BOPREAL que deberá cancelar el Banco Central.

Sin las señales para afrontar los vencimientos de este año y enero, las necesidades financieras del resto del año pasan a potenciar los temores que reflejan los analistas de los bancos internacionales y fondos de inversión que inciden sobre las decisiones de inversión en activos financieros argentinos.