Tensión con Milei y ruptura con Rovira: Passalacqua hace gestos al peronismo

A menos de un mes de romper la relación política con Carlos Rovira, el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua toma distancia también de la Casa Rosada y empieza a establecer contactos con el peronismo. Este miércoles mantuvo un encuentro con dirigentes políticos encabezados por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz en el que abordaron las consecuencias de la crisis económica provocada por las políticas de Javier Milei.

En un posteo en X, Tolosa Paz reveló que hablaron sobre el "pésimo" estado de las rutas nacionales, el "abandono" del interior productivo y el impacto de una economía que "golpea" a la industria, el comercio y el trabajo. "Hay una alternativa para la Argentina, y empieza escuchando al interior y construyendo desde el federalismo", sostuvo Tolosa Paz, acompañada también por Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Emir Félix y con el intendente de Pilar Federico Achaval.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz junto a Hugo Passalacqua, Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Emir Félix y con el intendente de Pilar Federico Achaval.

La diputada dijo que comparte con el gobernador de Misiones la "convicción" de que el país "necesita una nueva etapa profundamente federal".

Passalacqua ya no forma parte del partido Encuentro Misionero

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó el tres de agosto su renuncia formal a la afiliación política al partido Encuentro Misionero (ex Concordia Social), en un nuevo episodio de la creciente tensión interna que atraviesa al oficialismo provincial liderado por Carlos Rovira.

La presentación fue realizada ante la Secretaría Electoral del Distrito Misiones, según consta en un formulario de la Cámara Nacional Electoral fechado el 3 de agosto y sellado a las 10:15, en el que Passalacqua manifiesta su decisión de renunciar a esa afiliación partidaria. El documento señala expresamente: “Renuncio a cualquier afiliación política que registre a la fecha. En particular al Partido Encuentro Misionero (ex Concordia Social)”.

La decisión se dio al mismo tiempoo que el oficialismo misionero atravesaba fuertes diferencias en su posicionamiento a la caída Ley de Tierras. La interna quedó expuesta luego de que trascendiera que Passalacqua pretendía que los representantes misioneros rechazaran la iniciativa, mientras que los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, identificados con el liderazgo político de Rovira, quedaron en el centro de las negociaciones parlamentarias.