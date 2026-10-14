Tensión en Capital Humano y con CGT por el despido de una funcionaria

De los cientos de cambios que hubo en el Gobierno desde el inicio de la gestión de Javier Milei y, en particular, en el Ministerio de Capital Humano, pocos generaron tanto malestar interno y en la CGT como el producido la semana pasada en la Subsecretaría de Trabajo. Se trata de la salida de Claudia Testa y su reemplazo por Mariano Sartoris, que pasó a ocupar el segundo lugar en importancia en la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, exabogado del Grupo Techint.

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El reemplazo fue decidido unilateralmente la semana pasada por la ministra Sandra Pettovello, quien movió a Sartoris de un área de Legales en Capital Humano al número dos de Trabajo para garantizarse una persona de su máxima confianza en el vínculo con el sindicalismo y las cámaras patronales. Como ejemplo más reciente, Testa había presidido la última sesión del Consejo del Salario y gozaba de la consideración de representantes de trabajadores y empleadores así como del propio Cordero, quien había logrado entablar sintonía funcional plena con la eyectada.

Los primeros días posteriores no hubo mayor repercusión con el cambio pero en las últimas horas se dejó trascender tanto desde Trabajo como en la cima de la CGT que el desplazamiento de Testa era considerado un acto hostil. En la central obrera alegaron que el mayor pecado de la exfuncionaria había sido sostener un canal abierto de diálogo entre el Ejecutivo y los actores del mundo laboral.

En Capital Humano no hubo una desmentida puntual de aquel señalamiento sino apenas una aclaración: Testa tenía vínculos con empresarios y sindicalistas pero reportaba particularmente a Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y responsable de la “cancillería” de la CGT, argumentaron. Y añadieron que era una cuestión de tiempo para que Sartoris recibiera un ascenso por parte de Pettovello.

Más allá de los señalamientos Testa había arribado a la gestión libertaria en enero de 2025 y venía de desempeñarse como directora general de Relaciones Laborales del Gobierno porteño, a las órdenes del entonces secretario de Trabajo del distrito, Ezequiel Jarvis. Por la Subsecretaría de Trabajo pasaron entre otros Martín Huidobro y tres personas ligadas al macrista exministro del área Jorge Triaca: Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal.

La salida de Testa está llamada a ralentizar el funcionamiento de una Secretaría de Trabajo que de por sí atravesaba grandes dificultades para encarar la renegociación de todos los convenios de trabajo, una meta derivada de la reforma laboral. Es que la desplazada se encontraba en los hechos al frente de las rondas de paritarias, el Consejo del Salario y las controversias entre sindicatos o hacia adentro de las organizaciones de trabajadores.

Cordero, que tuvo un rol clave en el diseño de la ley 27.82 de “modernización laboral” se había reservado tareas más superestructurales como el impulso al “salario mínimo garantizado” que anticipó en exclusiva El Destape (equivalente a 1.070.000 pesos de base por cada convenio), el ingreso “dinámico” derivado de la reforma, y la posibilidad de suprimir, también, las diferencias de montos entre las categorías de los distintos acuerdos laborales de modo de apuntar un único sueldo por actividad.

Cerca del funcionario lamentaban que ahora se viera obligado a reasumir todas las tareas cotidianas que había delegado en Testa hasta tanto Sartoris pudiese, eventualmente, absorberlas. Entre ellas figura la elaboración de la propuesta de Trabajo para el Presupuesto 2027 que está en preparación en Economía.