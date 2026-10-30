Proponen que “El tecnato del fin del mundo” sea declarado de interés legislativo 

La Cámara de Diputados analiza un proyecto para declarar de interés legislativo el libro "El Tecnato del Fin del Mundo. Diario de las crisis concéntricas", del periodista de El Destape Nicolás Lantos. La iniciativa fue presentada por la diputada de Unión por la Patria (UP) Agustina Propato, quien destacó la obra como "un valioso aporte al debate público sobre las transformaciones del poder económico y tecnológico y sus efectos sobre la democracia".

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Publicado en formato de diario, el ensayo-crónica recorre los sucesos ocurridos entre diciembre de 2025 y junio de 2026. En ese semestre se condensaron hechos que ponen en jaque al sistema político y económico vigente y abren paso a un nuevo orden global, donde se diluye la soberanía de las naciones. Lantos propone leer esos hechos de manera interconectada.

El libro pone el foco en la alianza estratégica entre los tecnócratas de Silicon Valley y los centros de poder político, en un escenario marcado por el avance de la tecnología sobre la vida cotidiana, el desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial, la carrera por nuevas formas de energía y la competencia por las infraestructuras críticas.

Las claves del libro

"Un valioso aporte al debate público sobre las transformaciones del poder económico y tecnológico, sus efectos sobre la democracia y los desafíos que plantean para la soberanía argentina y latinoamericana", dice el proyecto presentado por Propato.

Para la diputada, el valor central de la obra reside en cómo analiza el impacto directo de estas dinámicas en el hemisferio sur y en los bienes naturales de la región. En ese sentido, el proyecto sostiene que el libro ofrece "herramientas indispensables para pensar el rol de la Argentina y de América Latina frente a la consolidación de nuevos paradigmas de poder global", y recuerda la urgencia de defender la justicia social, la democracia y la soberanía nacional.