Tarifazo de septiembre: San Luis autorizó subas de hasta el 17% en la energía eléctrica y crece la preocupación

En un contexto de crisis económica que golpea a las provincias y tensiona sus cuentas públicas, el Gobierno de San Luis autorizó para septiembre aumentos de entre 2,54% y 17,5% en el componente de energía de las tarifas eléctricas de Edesal. El nuevo cuadro tarifario rige desde el 1 de septiembre, aunque la resolución que lo estableció fue firmada dos días después. La medida se da, además, en un escenario de deterioro económico que atraviesa la provincia desde la llegada de Claudio Poggi al Gobierno.

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El porcentaje de aumento no se aplica sobre el total de la factura, sino únicamente sobre el componente correspondiente al precio de la energía. Por eso, el impacto final en cada boleta dependerá del nivel de consumo, la categoría del usuario y los subsidios que correspondan.

A modo de referencia, si un incremento del 17,5% se aplicara sobre una factura completa de $100.000, el monto pasaría a $117.500. En una boleta de $300.000, alcanzaría los $352.500, mientras que una de $500.000 llegaría a $587.500.

La medida fue establecida mediante la Resolución 330 de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica y traslada a San Luis los cambios dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación. El nuevo esquema también contempla reducciones en otros componentes de la tarifa.

Para los hogares que reciben subsidios, la resolución establece además una bonificación extraordinaria del 25% durante septiembre sobre un bloque de consumo de hasta 200 kilovatios hora mensuales.

Ese descuento tampoco se aplica sobre el total de la factura, sino sobre el bloque de consumo contemplado en la medida. Por ello, el monto final que deberá pagar cada usuario dependerá de su situación particular y del consumo registrado durante el período.

Cómo se vivieron los primeros mil días de Poggi

El Gobierno de Claudio Poggi presentó los primeros 1.000 días de gestión pero un ranking oficial aparecen otros indicadores que muestran un escenario más complejo para San Luis. Desde su asunción se registraron casi 4.000 empleos privados registrados menos, 344 empleadores perdidos, deterioro del salario estatal, una pobreza que llegó al 53,8%, conflictos en el sistema sanitario y una demanda habitacional que supera ampliamente la capacidad de respuesta anunciada.

Uno de los principales datos difundidos por la propia Agencia Noticias San Luis contrasta con el discurso oficial es la evolución del empleo privado. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la cantidad de trabajadores privados registrados pasó de 55.120 a 51.178. Es decir, se perdieron 3.942 puestos formales, una caída cercana al 7,15%.

El contexto nacional tuvo incidencia en ese retroceso y no sería correcto atribuir exclusivamente al Gobierno provincial cada puesto perdido. Sin embargo, el dato adquiere relevancia política porque el empleo y la producción forman parte de los principales ejes que la administración de Poggi destaca en su balance.

También cayó la cantidad de empleadores con trabajadores registrados: en el mismo período se perdieron 344, una reducción del 7,22%. La industria tuvo un retroceso todavía mayor: pasó de unos 17.900 trabajadores registrados a alrededor de 15.500, lo que representa unos 2.400 empleos menos y una caída superior al 13%.

La relación con los trabajadores públicos también atravesó momentos de tensión. Al comienzo de su mandato, Poggi dispuso el pago desdoblado de los salarios correspondientes a diciembre de 2023 y enero de 2024, una decisión que el propio gobernador calificó como inédita en cuatro décadas.

Más adelante, el Frente Intersindical calculó que entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 239,62%, mientras que los aumentos salariales llegaron al 150,71%. Se trata de un cálculo sindical, pero refleja una de las principales razones del conflicto entre los gremios y la administración provincial.