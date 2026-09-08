Pobreza, desempleo y crisis: cómo se vivieron los primeros mil días de Poggi como gobernador de San Luis

El Gobierno de Claudio Poggi presentó los primeros 1.000 días de gestión pero un ranking oficial aparecen otros indicadores que muestran un escenario más complejo para San Luis. Desde su asunción se registraron casi 4.000 empleos privados registrados menos, 344 empleadores perdidos, deterioro del salario estatal, una pobreza que llegó al 53,8%, conflictos en el sistema sanitario y una demanda habitacional que supera ampliamente la capacidad de respuesta anunciada.

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Uno de los principales datos difundidos por la propia Agencia Noticias San Luis contrasta con el discurso oficial es la evolución del empleo privado. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la cantidad de trabajadores privados registrados pasó de 55.120 a 51.178. Es decir, se perdieron 3.942 puestos formales, una caída cercana al 7,15%.

El contexto nacional tuvo incidencia en ese retroceso y no sería correcto atribuir exclusivamente al Gobierno provincial cada puesto perdido. Sin embargo, el dato adquiere relevancia política porque el empleo y la producción forman parte de los principales ejes que la administración de Poggi destaca en su balance.

También cayó la cantidad de empleadores con trabajadores registrados: en el mismo período se perdieron 344, una reducción del 7,22%. La industria tuvo un retroceso todavía mayor: pasó de unos 17.900 trabajadores registrados a alrededor de 15.500, lo que representa unos 2.400 empleos menos y una caída superior al 13%.

La relación con los trabajadores públicos también atravesó momentos de tensión. Al comienzo de su mandato, Poggi dispuso el pago desdoblado de los salarios correspondientes a diciembre de 2023 y enero de 2024, una decisión que el propio gobernador calificó como inédita en cuatro décadas.

Más adelante, el Frente Intersindical calculó que entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 239,62%, mientras que los aumentos salariales llegaron al 150,71%. Se trata de un cálculo sindical, pero refleja una de las principales razones del conflicto entre los gremios y la administración provincial.

La tensión llegó a las calles y tuvo uno de sus episodios más graves el 1° de abril de 2026, durante la apertura de sesiones legislativas. Una protesta de trabajadores estatales terminó con intervención policial, golpes y gases. ATE presentó posteriormente una denuncia penal y pidió investigar la cadena de mando del operativo.

Pobreza y problemas sociales

Otro de los indicadores que complejizan el balance es la evolución de la pobreza. Durante el primer semestre de 2024, el Gran San Luis registró un 53,8% de personas bajo la línea de pobreza y un 9,8% de indigencia. Posteriormente, el indicador mostró una mejora y durante el segundo semestre de 2025 la pobreza descendió al 30,1%. Aun así, ese registro permaneció por encima del promedio nacional, que fue del 28,2%. El dato correspondiente al primer semestre de 2026 será difundido el 24 de septiembre.

En materia sanitaria, los primeros meses de gestión estuvieron atravesados por reclamos de residentes y conflictos salariales. También hubo denuncias sobre la salida de profesionales especializados del Hospital Ramón Carrillo. En marzo de 2024, residentes de distintas especialidades realizaron asambleas por salarios e incentivos provinciales adeudados. En agosto de ese mismo año, a apenas ocho meses del inicio de la gestión, Poggi reemplazó a Claudia Spagnuolo por Teresa Nigra al frente del Ministerio de Salud.

La obra social estatal DOSEP también tuvo conflictos con sus prestadores. En agosto de 2024, el Círculo Médico suspendió las prestaciones a afiliados en medio de una disputa por pagos y valores. El Gobierno negó mantener deudas y posteriormente acordó incrementos del 59% en el valor de las consultas y de hasta el 30% en otras prácticas. Para financiar el acuerdo, la Provincia autorizó un aporte extraordinario del Tesoro de $250 millones mensuales.

Suicidios y viviendas

Uno de los indicadores sociales más delicados corresponde a los suicidios. San Luis registró 79 casos en 2023, 86 en 2024 y 96 en 2025. Entre 2023 y 2025, el número aumentó un 21,5%. En 2025, la tasa alcanzó 18,9 suicidios cada 100.000 habitantes, frente a 11,8 a nivel nacional. San Luis quedó así con la segunda tasa más alta del país, detrás de Entre Ríos.

Estos datos plantean el interrogante sobre la capacidad de respuesta estatal frente a una problemática que se agravó. En septiembre de 2025, el propio Poggi reconoció la falta de psiquiatras y anunció una estrategia de prevención. En diciembre se realizó la primera reunión interministerial para avanzar en una Comisión Intersectorial de Prevención del Suicidio.

Por último, la cuestión habitacional constituye otro de los desafíos: el Gobierno reconoce más de 60.000 inscriptos en las dos modalidades del programa Tenemos Futuro y destaca más de 1.300 viviendas actualmente en ejecución. Poggi también anunció la intención de iniciar procesos de 100 viviendas mensuales mediante el sistema de autoconstrucción asistida.

A ese ritmo, serían 1.200 viviendas por año. Si se tomara exclusivamente esa modalidad para atender una demanda de 60.000 inscriptos, el plazo teórico sería de 50 años. No se trata de un plazo oficial para resolver la demanda, ya que existen otras modalidades de construcción en paralelo, pero la comparación permite dimensionar la distancia entre la cantidad de inscriptos y uno de los ritmos de ejecución anunciados.