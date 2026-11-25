Rumbo a las elecciones de 2027, el mapa partidario empieza a reconfigurarse con movimientos dispares a ambos lados de la General Paz: mientras en la Ciudad de Buenos Aires gana terreno la idea de ir a comicios concurrentes en medio de la pulseada entre Mauricio y Jorge Macri y la duda por las PASO, en territorio bonaerense Cristian Ritondo ordena la tropa detrás de Diego Santilli con la mira puesta en un acuerdo con La Libertad Avanza, al tiempo que el radicalismo nacional marca distancia por el recorte universitario en el Presupuesto y sector busca reconstruir un polo opositor.

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De un lado de la General Paz

En el Gobierno porteño no están evaluando, de momento, un desdoblamiento de las elecciones para el 2027, un gesto en torno al cual se especuló durante varios meses: de ir a las urnas el mismo día que los comicios nacionales, el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza estaría más cerca de ser una realidad. Un pacto que tiene como telón de fondo la tensión entre los primos Macri.

A esta altura, en la calle Uspallata creen posible encaminarse directamente a un “súper domingo”, teniendo en cuenta que la votación es concurrente —es decir, elecciones el mismo día pero con sistemas diferentes para cargos nacionales y locales—. “Hoy no hay nada que indique que debemos adelantar”, se analizó.

Hace un mes, desde la Cámara Nacional Electoral advirtieron por los potenciales peligros de realizar comicios concurrentes en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, con grandes complejidades tanto para organizar la jornada como para evitar demoras. La CABA es un claro ejemplo de ese inconveniente: en las PASO de 2023 hubo graves problemas con la implementación de la boleta única electrónica (incluso la entonces candidata a presidenta, Patricia Bullrich, tuvo que sufragar siete veces y ser ayudada por un técnico), hasta que en las generales tuvieron que volver a la tradicional boleta de papel.

En paralelo, como había anticipado El Destape hace meses, el escenario porteño tampoco garantiza la suspensión o eliminación de las PASO locales, como sí ocurrió el año pasado. Pese a la presión libertaria, no estarían los votos. Por lo tanto, de apostar por comicios concurrentes pero con primarias, la Ciudad debería lanzar la convocatoria a esas PASO a principios o mediados de abril.

Definiciones sustanciales que están íntimamente atravesadas por la relación entre Mauricio y Jorge Macri. El líder del PRO nacional le lanzó una competencia interna al jefe de Gobierno, aunque en la sede de Uspallata le bajaron el precio a la postulación al instante. Fernando de Andreis, secretario general del partido, confesó su deseo de ser alcalde porteño, un ruido que incluso el bullrichismo interpretó como una jugada pensada solo para molestar al exintendente de Vicente López.

“Fernando expresó que quiere ser jefe de Gobierno y trabajará para eso. No hay más”, suavizaron desde el entorno de Mauricio, aunque tampoco se atrevieron a confirmar que irán todos detrás de Jorge: “Falta mucho”.

Del otro lado de la General Paz

El PRO de Cristian Ritondo reunió a dirigentes de la Quinta Sección Electoral de la provincia, parte del ciclo de coordinación territorial que encaró el partido para ordenar el espacio. Según expresó el diputado, todos tienen “un mismo objetivo: un PRO fuerte y unido para dar la pelea el año que viene”.

El concepto viene siendo repetido en cada una de las reuniones con las distintas secciones, y esta vez no fue la excepción. Pablo Petrecca, senador provincial y vice segundo del partido, resumió que “hay un solo PRO. Tenemos miradas distintas, pero lo importante es dejar las diferencias de lado, estar juntos y fortalecer nuestro espacio”.

Se trata de una serie de encuentros de contención y mensaje de unidad dentro del partido con la intención de fortalecer la estructura. Una premisa dispuesta sobre un fino colchón de necesidad de conformar un equipo con La Libertad Avanza, entendiendo que “es la única forma de ganar”, según comentó una de las personas asistentes, quien también percibió en cada uno de los cónclaves un alineamiento total detrás de la candidatura de Diego Santilli. Un esquema en el que también se cuenta la adhesión de, al menos, varios intendentes de la UCR.

Tensiones nacionales

A nivel nacional, el Comité Nacional del partido centenario instó a sus diputados a rechazar el recorte a las universidades dispuesto en el Presupuesto 2027, una iniciativa que contó, en su dictamen, con la firma en disidencia de Pamela Verasay, jefa del bloque radical en la Cámara Baja.

La conducción comandada por Leonel Chiarella recordó que el 7 de octubre la cúpula del espacio se reunió con legisladores nacionales y rectores reformistas, instancia en la que “se solicitó trabajar para que el Presupuesto 2027 respete la ley de Financiamiento Universitario”. Por eso, pidió a los diputados y senadores que “honren ese compromiso y no acompañen” una ley de leyes que habilite el ajuste.

Un plano nacional que también cuenta con figuras como la de Martín Lousteau, extitular del Comité, parte de la organización del seminario “Coordinar para ganar” que se hará este viernes en la Facultad de Derecho de la UBA, con un panel integrado por dirigentes opositores de buena parte del arco político. La intención es analizar lo hecho por otros países que lograron vencer a la derecha y construir una alternativa en la Argentina.