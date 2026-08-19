En stand by pero con ganas de activar: Bullrich recalibra su agenda mientras LLA mueve fichas en la Ciudad

Patricia Bullrich está en un pequeño stop político. Con asuntos personales que atender, la frenética agenda que había desplegado antes del Mundial de fútbol y que pensaba profundizar en agosto quedó en stand by. Pero la senadora quiere activar: tiene ganas de volver a las primeras planas, retomar actividades y que la gente hable de ella. Hace varias semanas que muestra ese deseo y probablemente sume compromisos en la Capital Federal o en sus inmediaciones, dejando para más adelante viajes un poco más extensos.

La ex ministra ya dejó en claro que sus pretensiones presidenciales tendrán que esperar, aunque siguen siendo un deseo vigente. Mencionó que será un plan para 2031 y que lo intentará hasta el final. Pero también congeló sus chances en la Ciudad: condiciona una candidatura a jefa de Gobierno a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO que, según trascendió, empieza a encaminarse. Así, le quedan solo dos opciones: ser vice de Javier Milei o quedarse en el Senado.

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Damián Arabia, hombre de confianza de Bullrich en Diputados, puso en valor el aporte de la senadora para que la administración libertaria se haya convertido en Gobierno. En una entrevista con Perfil, remarcó que el 56% de los votos que obtuvo Milei en el balotaje se construyó “a partir de una primera vuelta en donde él obtuvo el 30% y Patricia Bullrich el 24%. De una forma u otra, lo han construido entre los dos, y me parece importante tenerlo en cuenta”. Un dato clave pensando en el armado de 2027.

En esa misma entrevista, el diputado ya se había referido a la potencial alianza con el PRO y otros espacios en línea con lo que piensa Bullrich, con un perfil estratégico y articulador. Para él, los que piensan “más o menos parecido”, incluidos los matices y diferencias, deberían estar “todos juntos”. Un escenario “factible y que hay que trabajarlo”. Analizó: “Si nosotros compartimos ideas y votamos juntos las distintas leyes, ¿por qué nos vamos a presentar divididos electoralmente?”. La postura del bullrichismo es clara.

Por el momento, si bien aseguran que las fuerzas de derecha se encaminan a un acuerdo, los libertarios exploran opciones propias en la Ciudad. Sin Manuel Adorni en el mapa y con Bullrich reacia a arreglar baches, La Libertad Avanza mostró al ministro de Economía, Luis Caputo, el martes durante un encuentro en una heladería. El funcionario no es la primera figura nacional en recorrer la CABA ni será la última: se trata de un plan que también apunta a potenciar la figura de Pilar Ramírez, presidenta del partido en la Capital Federal.

Este miércoles fue el turno de Karina Milei, quien, aseguran, maneja un 70% de imagen negativa en la CABA. La secretaria general de la Presidencia estuvo con Ramírez en la fábrica de muebles Fontenla, ubicada en Villa Lugano. Durante la visita, conversaron con Roberto, Federico y Fernando Fontenla sobre la producción industrial, la generación de empleo y los desafíos que enfrentan las empresas para invertir y crecer en la Ciudad.

Como sucedió con Caputo y la heladería Lucciano’s, en Fontenla, Pilar Ramírez presentó los ejes de la Ley de Libertad Comercial, que propone “habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo, silencio administrativo positivo, una ventanilla única digital y el derecho a corregir incumplimientos menores antes de una clausura”.

El proyecto establece que el Gobierno porteño tendrá 30 días hábiles para resolver un trámite y cinco días adicionales después de una alerta. Si no responde, la solicitud quedará aprobada automáticamente. También impide que el Estado vuelva a exigir documentación que ya posee y establece que las observaciones deberán realizarse de una sola vez, de manera integral, precisa y fundamentada.