El silencioso trabajo educativo que realiza el Gobierno bonaerense a las personas con diálisis

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense comenzó a implementar hace unos meses una propuesta pedagógica para que las personas en tratamiento de diálisis continúen sus estudios primarios y secundarios. Según detallaron fuentes gubernamentales, el objetivo está destinado a garantizar la continuidad y terminalidad de los estudios primarios y secundarios de dichos pacientes.
La propuesta de la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores se implementa mediante una articulación con el Grupo Olmos, a través de NEFRA Medical Care, y ya alcanza a centros de atención de distintos distritos bonaerenses. El proyecto parte de una premisa: que una situación vinculada con la salud no se transforme en un obstáculo para ejercer el derecho a la educación.
Para ello, los equipos de la Provincia diseñaron propuestas situadas que contemplan las condiciones de cada estudiante y combinan clases presenciales durante las horas de tratamiento con tutorías para el abordaje autónomo de los contenidos. Al respecto, la directora de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Silvia Vilta, dijo que “poder llegar desde el Gobierno a quienes buscan en la educación un futuro más allá de sus contextos es muy importante”.
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“Escuela en Diálisis trabaja en utilizar dos horas de ese tiempo en que parece que la vida queda en pausa, para su proyecto a futuro”, señaló. Durante la segunda mitad de 2026, se presume que la iniciativa alcance a 112 estudiantes.
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En los distintos centros funcionan comisiones del Plan FinEs, una propuesta vinculada con la educación a distancia y espacios de Educación Primaria de Adultos. La misma se desarrolla en centros ubicados en Merlo, Luis Guillón, Morón, Monte Grande y Ciudad Evita, entre otros puntos geográficos.
En cuanto a quienes dictan las clases, vale aclarar que las y los docentes que dictaran clases fueron especialmente capacitados y cuentan con herramientas para adaptar las estrategias de enseñanza a las distintas circunstancias de los estudiantes.
La experiencia iniciada este año busca ampliar su alcance. Según aseguró Vilta, durante 2027 la Provincia proyecta extender Escuela en Diálisis a 40 centros de salud. “Desde la Provincia tenemos la capacidad para hacerlo y, lo más importante, está la decisión política para llevarlo a cabo”, sostuvo. De esta manera, los primeros egresados de la propuesta estarán previstos para diciembre de 2027.