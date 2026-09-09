El ex jugador de River Plate, Oscar Ahumada, miembro afiliado desde marzo de este año a La Libertad Avanza (LLA), se bajó del partido violeta en el distrito de Zárate este martes. Anunció su decisión a través de un extenso comunicado que compartió en sus redes sociales, en el que dio a entender "falta de información clara" y el "aporte" de "profesionales e instituciones" para el desarrollo de las políticas que el distrito necesita.

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"Es una decisión meditada, tomada con respeto, serenidad y coherencia personal. Agradezco sinceramente a quienes confiaron en mí, me abrieron las puertas y me permitieron participar de este espacio. Me llevo el aprendizaje, los vínculos construidos y la tranquilidad de haber actuado siempre de buena fe", escribió Ahumada al principio de su mensaje, que compartió a través de su cuenta de Instagram.

El ex River y ex jugador de la Selección Argentina se había sumado como miembro del espacio en marzo de 2026, anuncio que hizo al posar en una foto con el vice libertario del Senado bonaerense, Gonzalo Cabezas, y la concejal libertaria de Zárate, Daiana Hergert. En el mensaje oficial de LLA presentaron a Ahumada como "una gran persona, con una importante trayectoria en el mundo futbolístico y un reconocido empresario de la construcción del distrito". Sin embargo la luna de miel duró poco y hoy Ahumada pegó el portazo.

Oscar Ahumada junto a Daiana Hergert y Gonzalo Cabezas.

"Este camino me ayudó a comprender todavía más cuál es el lugar desde el que quiero trabajar por mi ciudad. Mi compromiso está con Zárate, con su gente y con la defensa de su futuro", continuó el ahora ex libertario, a lo que agregó: "No quiero ser indiferente, pero tampoco necio. Escuchar, reconocer diferencias y tomar decisiones a tiempo también es una forma de responsabilidad. Es una manera de pensar y sentir la ciudad."

"Zárate necesita planificación, transparencia y una mirada de largo plazo. Hay decisiones que pueden afectarnos durante décadas -incluso por treinta años-, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano. Frente a temas tan importantes, considero indispensable contar con información clara, participación ciudadana y el aporte de profesionales e instituciones, como el Colegio de Arquitectos, que también ha expresado públicamente su posición", afirmó el ex futbolista en el texto, dando a entender que éstas fueron las razones de su alejamiento.

"No me alejo de la política ni del compromiso que asumí. Por el contrario, comienza una nueva etapa. Una etapa para escuchar más, aprender, construir y trabajar en una alternativa para que Zárate pueda crecer y no convertirse en un basural", agregó Ahumada, y remató al final: "Voy a seguir defendiendo los valores en los que creo y trabajando para que nuestra ciudad recupere la esperanza (...) Quiero trabajar para cambiar esa realidad y para que Zárate, Lima y Escalada vuelvan a ponerse de pie".

El comunicado completo de Ahumada que publicó en sus redes sociales.

La fuga de libertarios sigue creciendo en toda la provincia de Buenos Aires

La salida de Ahumada del espacio libertario se sumó al alejamiento de Leila Gianni, concejala violeta de La Matanza, que ya había tenido un primer alejamiento a finales del año pasado. Apenas asumió su banca el 10 de diciembre, la dirigente matancera anunció su ruptura con la orgánica de LLA en el distrito para crear su propio bloque, "Alianza Libertad Republicana", por afuera de LLA. Si bien se mantuvo cerca de la figura del presidente Javier Milei, lo hizo por afuera de su partido.

Hace apenas unos días, Gianni volvió a ser noticia al anunciar su alejamiento definitivo del libertarianismo. Alegó falta de comunicación entre la conducción oficialista y "las bases militantes", por lo que resolvió armar su propio monobloque, "La Fuerzas del Pueblo".

"Mi renuncia no significa renunciar a mis convicciones. Significa ser consecuente con ellas. Vine a la política a trabajar y a defender a los vecinos. No quiero ser parte del pasado, pero tampoco de un presente que incluya a menos argentinos", continuó el texto, y remató: "Desde las fuerzas del cielo no se puede comprender al pueblo.", escribió Gianni en su comunicado, que publicó en su cuenta de X.