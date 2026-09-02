"Lo advertí muchas veces": Leila Gianni se fue de La Libertad Avanza con acusaciones a la conducción del espacio

La concejala libertaria de La Matanza, Leila Gianni, profundizó sus diferencias con la conducción del espacio y volvió a cuestionar la falta de respuestas del Gobierno al tiempo que anunció que se aleja del espacio político oficialista, según publicó en la red social X. Gianni sostuvo que realizó "reiterados pedidos y advertencias" ante distintos niveles de decisión, pero aseguró que no obtuvo respuestas.

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El posicionamiento representa un nuevo capítulo en la interna que Gianni mantiene con sectores de La Libertad Avanza (LLA) y que ya había derivado en su salida del bloque libertario en el Concejo Deliberante de La Matanza. La concejala conformó entonces un espacio propio junto a otros ediles y, aunque había reivindicado su respaldo a Javier Milei, sus últimos movimientos denotaron un creciente distanciamiento de la estructura partidaria.

"Lo hice saber. Lo advertí. Pedí respuestas. Lo informé muchas veces y en todos los niveles que correspondían. No recibí respuesta alguna", escribió Gianni en el comunicado que publicó en X.

"Mi renuncia no significa renunciar a mis convicciones. Significa ser consecuente con ellas. Vine a la política a trabajar y a defender a los vecinos. No quiero ser parte del pasado, pero tampoco de un presente que incluya a menos argentinos", continuó el texto, y remató: "Desde las fuerzas del cielo no se puede comprender al pueblo."

El segundo capítulo de la interna de Gianni con la centralidad libertaria

El planteo se inscribe en una disputa política que viene creciendo desde la llegada de Gianni al Concejo Deliberante. La dirigente había sido una de las principales caras de LLA en La Matanza durante la campaña, pero rápidamente entró en conflicto con la conducción local del partido.

La ruptura con la estructura libertaria se profundizó cuando Gianni decidió conformar el bloque Alianza Libertad Republicana junto a otro concejal que había ingresado por LLA y dos representantes del PRO. En ese momento, la dirigente sostuvo que su decisión respondía a diferencias con las prácticas y los modos de conducción del espacio y aseguró que buscaba trabajar "sin condicionamientos" por los vecinos del distrito.