Se intensifica el conflicto judicial en Chaco: masivo paro de trabajadores por 24 horas en contra de Zdero

Los trabajadores judiciales de Chaco realizaron este jueves una jornada de protesta con paro, retiro de los lugares de trabajo y concentraciones en Resistencia y en tribunales del interior. La medida fue convocada por la Intergremial Judicial y contó también con la adhesión del gremio del Tribunal de Cuentas.

{{{htmlAmp}}}

El reclamo está centrado en el rechazo al Proyecto de Ley 2141/26, impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, que propone modificaciones vinculadas al sistema salarial establecido por la Ley 468-A. Durante la concentración central, los representantes gremiales reclamaron el archivo de la iniciativa y plantearon objeciones sobre su constitucionalidad.

Los sindicatos también exigieron la plena vigencia de la Ley 468-A y el cumplimiento efectivo del artículo 9° de la Ley 3424-A, con el objetivo de que la media nacional alcance al conjunto de los trabajadores del Poder Judicial. Entre los planteos formulados durante la jornada, la Intergremial reclamó además que las organizaciones sindicales participen en cualquier tratamiento legislativo, técnico o salarial relacionado con el sector.

Los trabajadores también solicitaron investigar el accionar del Tribunal ad hoc y reclamaron que las decisiones que se adopten no generen perjuicios para los empleados ni para el erario público. En este marco, la Intergremial Judicial ratificó para este viernes 25 un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.

Los gremios señalaron que continuarán las instancias de diálogo con funcionarios del Gobierno provincial y legisladores, mientras analizan los próximos pasos del conflicto. La medida se suma a las acciones realizadas durante esta semana y la anterior en rechazo al proyecto oficial.

Un diputado denunció que Zdero busca aumentarle el sueldo a los jueces para obtener blindaje judicial

El diputado provincial y exministro de Economía, Santiago Pérez Pons, advirtió que la iniciativa podría servir para obtener protección judicial frente a denuncias contra funcionarios y dirigentes oficialistas.

Pérez Pons cuestionó que el Ejecutivo proponga una recomposición para magistrados mientras, según denunció, mantiene restricciones salariales para otros trabajadores estatales. También sostuvo que la iniciativa produciría un “desenganche” de los empleados judiciales y de organismos con remuneraciones equiparadas, con riesgo de nuevos litigios contra la provincia.

En este marco, se refirió a la investigación por malversación de fondos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. El escándalo político y judicial golpea al intendente de la UCR Bruno Cipolini, aliado del gobernador Zdero. La investigación se centra en operaciones financieras millonarias realizadas con recursos de la ciudad.

La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Sáenz Peña decidió archivar la denuncia que Pérez Pons había presentado contra Cipolini. Los fiscales consideraron que los hechos denunciados no son un delito, por lo que resolvieron cerrar las actuaciones. “Entonces uno después se pregunta: ¿por qué mandan esta ley?”, expresó el diputado al referirse a la decisión fiscal. De acuerdo a lo detallado por Perfil, también acusó a distintos actores de obstaculizar el avance del expediente, cuestionó vínculos entre funcionarios judiciales y el intendente y reiteró que buscará revertir el archivo.

En tanto, relacionó su sospecha con una contratación por $34.000 millones para modernizar la ATP. Según su exposición, una consultora había recibido previamente $1.800 millones por un informe y el procedimiento posterior favorecería al mismo grupo. A su vez, afirmó que las denuncias opositoras habían frenado la adjudicación y lanzó: “Entonces necesitan saber que, si adjudican, después alguien los va a proteger”.