Qué significa "Six-Seven", el gesto que hizo Javier Milei en Casa Rosada

Javier Milei protagonizó una escena inesperada este lunes al salir al balcón de la Casa Rosada y realizar el gesto conocido como “Six-Seven” frente a un grupo de estudiantes que recorría Plaza de Mayo. Acompañado por integrantes de su Gabinete, el mandatario se sumó entre risas a una tendencia que circula en plataformas como TikTok e Instagram y que se popularizó entre niños y adolescentes.

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La secuencia ocurrió antes de una reunión de Gabinete y llamó la atención por la incorporación de un código propio de la cultura digital a una escena institucional. Pero ¿qué significa “Six-Seven”, cómo nació la expresión y por qué se volvió tan popular entre los jóvenes? Una de las claves de su viralización es, precisamente, que no tiene un significado fijo.

Qué significa “Six-Seven” y cómo se hace el gesto viral

“Six-Seven”, también escrito como “6-7” o “67”, significa literalmente “seis-siete” en inglés. La expresión se utiliza como una frase humorística, una muletilla o una referencia compartida entre quienes conocen la tendencia. En muchos casos, los jóvenes la repiten sin que exista una relación directa entre los números y la situación en la que aparecen.

El gesto que acompaña la frase consiste en mover las manos hacia arriba y hacia abajo de manera alternada, con las palmas hacia arriba, como si fueran los platillos de una balanza. En algunos videos, la expresión aparece como respuesta a una pregunta; en otros, funciona como un chiste interno que no necesita demasiadas explicaciones.

El fenómeno se extendió principalmente a través de videos cortos, memes y contenidos vinculados con el básquet. Su popularidad hizo que la frase pasara de las redes sociales a las escuelas, donde muchos chicos la repiten incluso en situaciones cotidianas.

De dónde surgió el “Six-Seven” y por qué se hizo popular entre los jóvenes

El origen de la expresión se vincula con Doot Doot (6 7), una canción del rapero estadounidense Skrilla, lanzada en diciembre de 2024. La repetición de los números en la letra ayudó a que el fragmento se convirtiera en un audio reconocible y fácil de reutilizar en redes sociales.

Más adelante, la frase se difundió en videos relacionados con el básquet y con LaMelo Ball, jugador de la NBA que mide 6 pies y 7 pulgadas, una altura que equivale aproximadamente a 2,01 metros. Esa asociación contribuyó a expandir el fenómeno, aunque no explica por sí sola todos los usos que adquirió la expresión.

Javier Milei.

Con el tiempo, “Six-Seven” dejó de depender de su contexto original y se transformó en una referencia de la cultura de internet. En ese proceso, el gesto de las manos se volvió tan reconocible como las palabras y pasó a funcionar como una contraseña humorística entre quienes siguen las tendencias juveniles.