Encuesta letal: Milei ya es el "peor presidente" desde la vuelta de la democracia

El presidente Javier Milei encabeza el ranking de los presidentes considerados peores de la historia reciente, según una encuesta nacional de Celag realizada en octubre de 2026. El mandatario obtuvo el 28,6% de las respuestas y quedó por encima de Alberto Fernández, que alcanzó el 23,6%. El relevamiento también incluyó a Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y otros expresidentes argentinos.

{{{htmlAmp}}}

El gráfico de Celag plantea una pregunta a los encuestados: "Pensando en los presidentes de las últimas décadas, ¿cuál cree que fue el peor?”. Frente a esa consulta, Milei reunió el 28,6% de las respuestas y quedó en el primer lugar de la lista.

En segundo puesto apareció Alberto Fernández, con el 23,6%, cinco puntos porcentuales por debajo del actual mandatario. La diferencia entre ambos ubica a Milei como el dirigente más mencionado en una evaluación negativa de las últimas presidencias.

El ranking continúa con Mauricio Macri, quien obtuvo el 16,2%, y Cristina Fernández de Kirchner, con el 16%. Ambos quedaron por debajo de Milei y Alberto Fernández, aunque con resultados muy cercanos entre sí.

Cómo quedó el ranking de los peores presidentes

La encuesta de Celag incluyó a ocho expresidentes y al actual jefe de Estado. Después de Milei, Alberto Fernández, Macri y Cristina Kirchner, los resultados fueron los siguientes:

Javier Milei: 28,6%.

Alberto Fernández: 23,6%.

Mauricio Macri: 16,2%.

Cristina Kirchner: 16%.

Fernando de la Rúa: 7,5%.

Carlos Menem: 4,3%.

Néstor Kirchner: 2,1%.

Raúl Alfonsín: 0,8%.

Además, el 0,9% de los consultados respondió que no sabía o no contestó.

El relevamiento de Celag Data fue una encuesta nacional presencial de 2.000 casos, realizada en octubre de 2026.

La encuesta también midió la imagen del presidente Javier Milei. El 58,2% de los encuestados manifestó tener una opinión negativa del mandatario, frente al 38,6% que expresó una valoración positiva. En tanto, el 0,5% dijo que no lo conocía y el 2,7% no sabe o no contestó.