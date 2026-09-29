¿Y si sale mal? Por qué los que creían en Milei perdieron la fe

Hicieron falta casi tres años de gobierno para que los sectores que más apoyaron a Javier Milei desde 2023 empiecen a mostrar signos fuertes de desencanto. Por primera vez en lo que va de su mandato, con una economía que no da respuestas, las expectativas negativas de la mayoría de la población superan a las positivas. Gana el pesimismo. Una caída muy marcada, además, entre quienes más aguantaron creyendo que al Presidente le iba a salir bien: los sectores económicos más pudientes y los jóvenes. Hasta para ellos el panorama pinta oscuro.

{{{htmlAmp}}}

La consultora Moiguer registró esta novedad en su último informe, "Argentina mejora, yo no", publicado en las últimas horas. Combinando un relevamiento cuantitativo de 3.000 casos; estudios focales en el Área Metropolitana y la provincia de Buenos Aires, Salta y Neuquén; y el monitoreo de la conversación digital, la publicación advierte sobre una redefinición del humor social. Los datos son coincidentes con estudios y encuestas similares de consultoras privadas y universidades.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según el estudio, la novedad tiene que ver con una expectativa que el Gobierno falló en cumplir: la promesa de que la mejora de "la macro" derramaría en "la micro". Dice Moiguer: "En el tercer trimestre se instala una nueva certeza: la recuperación de la macro no implica necesariamente una mejora del bienestar individual". Las expectativas negativas alcanzan al 41% de los encuestados, frente al 38% que todavía guarda algún grado de optimismo sobre el futuro. Hay particularidades regionales que no sorprenden: en Neuquén, cuna de Vaca Muerta, el optimismo llega al 48%. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, adonde las Pymes, la industria, el comercio y la construcción sufren el modelo económico y protagonizan suspensiones, despidos y cierres, el optimismo alcanza al 32%. Neuquén representa el 1,67% del padrón electoral. El AMBA, el 34,5%.

El dato llamativo del estudio reside en las dimensiones de esa caída en la confianza sobre el futuro. Es un derrumbe que no es homogéneo y que aparece protagonizado por dos de los sectores que más habían sostenido el optimismo en estos casi tres años: el sector socioeconómico más alto, llamado ABC1, para el cual el optimismo cae 24 puntos porcentuales; y los jóvenes, entre quienes la confianza en que el Gobierno logrará mejorar las cosas cae 17 puntos, es decir, más que la caída promedio total (de 14 puntos).

La caída en las expectativas, que hasta aquí habían sido el gran sostén de la imagen y la intención de voto de Milei, está directamente relacionado con el deterioro de la economía individual, analiza Moiguer. Lo que genera el afianzamiento de la idea de que, si bien al país parece irle bien en términos de exportaciones e ingreso de divisas, es una mejora que no impacta en la vida cotidiana de los argentinos.

Los hallazgos de Moiguer son coincidentes con el Índice de Confianza en el Gobierno, que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. Ese indicador, también publicado en las últimas horas, cayó al nivel más bajo desde que Milei es presidente. El índice tuvo bajas en todos los indicadores que lo componen, con números muy malos en la evaluación general de la gestión de gobierno. Según este indicador, Milei mantendría un apoyo del 38,8% a un año de las próximas elecciones. Un número que lo muestra competitivo, pero no seguro, frente a un escenario económico, político, financiero e internacional que parece complicarse día a día.