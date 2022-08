Qué se viene en la agenda de Massa: tarifas, Precios Cuidados y designación del vice

El ministro de Economía presentaría a su vice este lunes, el martes presentará la segmentación de tarifas a la par que trabaja en el DNU del programa "Puente al Empleo".

El flamante ministro de Economía, Sergio Massa, arranca su segunda semana de gestión con el eje puesto en el relanzamiento del plan Precios Cuidados, la expectativa por el anuncio sobre cómo será la segmentación de tarifas y el nombramiento del viceministro. Además, según había anunciado Massa en su primera conferencia, el lunes 15 de agosto comenzaría la auditoría a los 1,3 millones de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.

Luego de postergar el anuncio de tarifas que inicialmente iba a ser el jueves pasado, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, adelantó ayer lo que se espera desarrolle este martes en conferencia de prensa. "Estamos trabajando contrarreloj bajo la premisa de que sea una segmentación de tarifas para quien la pueda afrontar, a los efectos de que el subsidio llegue a quien realmente lo necesita", enfatizó Royón este sábado en diálogo con Radio Mitre.

En el caso de los sectores de mayor poder adquisitivo, la nueva funcionaria explicó que recibirán aumentos en tres tramos bimestrales, y "que serán menores al índice de variación salarial".

Precios Cuidados

A días de su designación como secretario de Comercio, Matías Tombolini, reiteró que trabaja en el relanzamiento del programa Precios Cuidados para los próximos 45 días y contó que intenta recuperar el indicador de referencia para ordenar la economía familiar, en una réplica de la versión original de Augusto Costa.

El funcionario de Massa sostuvo también que no cree en los congelamientos y ni en las medidas "persecutorias" ni "punitivistas" en referencia al mecanismo para garantizar cumplimiento de los acuerdos con los supermercadistas. "Vamos a trabajar en un relanzamiento de Precios Cuidados, e intentaremos en la próxima versión con una variedad de productos que estén centradas en las principales marcas con garantías de volumen utilizando mucha tecnología. Hoy las app de tecnología celular son una gran herramienta que permiten administrar el presupuesto familiar. No la persona con la pechera que te pone la faja de clausura. Es más disuasivo una foto en redes sociales que no cumplan", expresó Tombolini en diálogo con radio AM La990 Splendid.

Y amplió: "Lo que hay que hacer es trabajar sobre los incentivos. Lo que más duele no es la multa sino que le toquen el bolsillo. Creo que lo que hay que hacer es revisar los aumentos para desplegar estrategias para que se retrotraigan o que el aumento promedio para los próximos casos no sea valido. Si el aumento es meramente especulativo habrá que ver si tiene suficiente stock en materia de aumentos importados".

Auditoría al Potenciar Trabajo

Según la información que había dado a conocer el ministro apenas asumió, este lunes comenzaría la auditoría a los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo, el programa social más abultado del Gobierno. Desde el ministerio afirmaron que la auditoría se haría en conjunto con la cartera de Educación, porque serán las universidades nacionales quienes releven a todos los beneficiarios del plan. Hace exactamente un mes el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, firmó con su par Jaime Perczyk un convenio para sean “unidades evaluadoras del Programa” la UBA, la UTN y las universidades públicas de La Plata (UNLP), Moreno (UNM), La Pampa (UNLPAM), de Hurlingham (UNAHUR) y la de los Comechingones, de San Luis. La iniciativa tiene como sustento formal la Resolución 835/2022.

A la par, el equipo de economía trabaja en el diseño mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del programa "Puente al Empleo", cuyo objetivo es permitir que titulares de planes sociales se puedan integrar al mercado laboral formal.

