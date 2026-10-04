Sergio Massa ratificó su apoyo a Lula en las elecciones de Brasil

El exministro de Economía y excandidato presidencial argentino Sergio Massa ratificó públicamente su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil. Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de X, en la que publicó una foto suya junto con el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

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La campaña electoral en Brasil marcó la agenda de las últimas semanas en el escenario regional. Frente a las acusaciones contra el presidente Donald Trump de querer influir a favor de Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair y actual senador del Partido Liberal (PL). El apoyo de Massa aparece en el medio de una elección considerada clave para el futuro político y económico de Brasil y con posibles consecuencias para el escenario regional.

En ese marco, el ex ministro Massa dejó en claro su alineamiento con el dirigente brasileño, en una elección que despierta especial atención en la Argentina por el peso político y económico de Brasil dentro de Sudamérica. Ambos países mantienen una relación importante, especialmente por el intercambio comercial y el funcionamiento del Mercosur.

Lula y Flavio Bolsonaro, al frente de la carrera

Las encuestas de opinión difundidas recientemente ubican a Lula y Flavio Bolsonaro como los principales protagonistas de la carrera presidencial brasileña. Según los relevamientos, ambos aparecen con una ventaja significativa sobre el resto de los postulantes, lo que concentra buena parte de la atención electoral en una eventual disputa entre el oficialismo y el principal referente de la oposición.

Lula busca renovar su mandato y continuar al frente de Brasil, mientras que Flavio Bolsonaro pretende representar la continuidad política del espacio construido por su padre. Todas las consultas hechas hasta ahora demostraron un clima de profunda polarización en todo el país, tanto por el respaldo a cada candidato como también al rechazo sobre cada uno (en votos positivos habría empate técnico entre ambos, mientras que la imagen negativa de cada uno gira alrededor del 50%).

Para Massa, el respaldo a Lula también se inscribe en una mirada regional que busca fortalecer los vínculos entre los gobiernos sudamericanos. El exministro argentino ya había mantenido una relación política con el mandatario brasileño durante su paso por el Ministerio de Economía y durante la campaña presidencial argentina de 2023.

La elección brasileña tendrá además impacto más allá de sus fronteras. Por el tamaño de su economía y su peso dentro del Mercosur, el resultado puede modificar el equilibrio político y económico de América del Sur y la relación de la región con otros países.