Tras haber desafectado a 400 efectivos el martes por la mañana, el ministerio de Seguridad bonaerense envió notificaciones a 230 más y continuará con 1800 policías que, según informaron a El Destape “fueron los que participaron de las protestas en Casa de Olivos, en la Casa del gobernador bonaerense y en la sede del ministerio, en Puente 12, La Matanza, en septiembre del año pasado”. De esta forma, un total de 2.430 miembros de las fuerzas de seguridad serán desafectados.

Desde la cartera de Seguridad provincial, afirmaron que “todo lo que había que hacer se hizo, el proceso de sanciones fue casi quirúrgico” y agregaron que “esto viene desde septiembre del año pasado, asuntos internos hizo un trabajo muy preciso e individualizó y fue puntualmente a los efectivos que atentaron contra la vivienda del Presidente, del Gobernador y la sede del ministerio en plena pandemia”.

En tanto indicaron que “las sanciones están yendo a los que cometieron faltas gravísimas” y advirtieron que “si hay algún enloquecido que quiera hacer alguna marcha será desafectado”.

Desafectar a un efectivo policial implica una reducción del 50% en el sueldo, se le retira el arma y la placa oficial. Respecto del sector que pregonó una marcha para este miércoles 12 a las 9 de la mañana, voceros del ministro Sergio Berni, afirmaron que “ese sector no existe para nosotros, no tenemos diálogo con nadie que se arrogue la representación de la policía porque es ilegal en Argentina”.

En tanto, desde el sector que reclama afirmaron que “por ahora no haremos ninguna protesta, ya que siguen llegando más notificaciones, pero en las próximas horas marcharemos en distintos puntos de la Provincia y en particular en La Plata”. Respecto de los lugares en que marcharán, no descartaron hacerlo en Casa de Gobierno, en la Legislatura bonaerense o en 1 y 60 de La Plata.

Respecto de los efectivos desafectados afirmaron que “dijeron que no iban a desplazar a nadie e hicieron todo lo contrario, ahora accionaremos y defenderemos a los compañeros”.