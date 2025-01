El período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei tiene para el Senado dos temas puntuales: los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García - Mansilla, y la nueva ley de Ficha Limpia propuesta por el gobierno nacional. Mientras esto sucede, continúa una tensión en el bloque del PRO por el anuncio de su jefe de bancada, Luis Juez, de ser candidato a presidente por el oficialismo.

Qué pasa con los pliegos de Lijo y García - Mansilla

Los bloques de la oposición consultados por El Destape no reconocieron avances en cuanto a los pliegos de Lijo y García- Mansilla. "No hay novedad hasta febrero", comentaron desde las inmediaciones de un senador con linea directa con el oficialismo, que acotaron que "ni charlas habrán".

Fuentes que conocen la vida interna del bloque de LLA señalaron que podría haber "algún acuerdo" con Lijo, pero no por García - Mansillla. De todos modos, aclararon que el tema lo maneja el Ejecutivo nacional.

A finales del año pasado, el pliego de Lijo contó con las firmas de algunos senadores de la oposición más afín. Sin embargo, la situación se destrabó con la rúbrica de Lucía Corpacci del interbloque de Unión por la Patria. "Los que pueden venir son peores", alegó en su momento. La catamarqueña fue designada por Cristina Kirchner para que sea su vicepresidenta Primera del Partido Justicialista, lo que hace suponer algún tipo de aval para poner el gancho.

Lijo cuenta con rechazos, como el del senador Francisco Paoltroni, que fue expulsado de LLA por negarse a apoyar al candidato que envió el asesor presidencia Santiago Caputo. El hombre del cigarrillo apagado también había ofrecido la candidatura a García - Mansilla (hecho confesado por este), que no tiene los avales en la comisión de Acuerdos.

Al margen del candidato, varios sectores de la oposición exigen que haya una mujer en el máximo tribunal. Como sea, la insistencia del gobierno de la motosierra de que sean aprobados los dos jueces o ninguno fue la traba autoimpuesta por Milei.

Cuándo entra el nuevo proyecto de Ficha Limpia

Al igual que con el pliego de los candidatos a ministros de la Corte, tampoco hubo novedades con el proyecto de Ficha Limpia que Milei prometió que iba a armar para conformar al PRO. "Estamos esperando que lo pasen del Ejecutivo", explicaron desde el oficialismo.

Según informó este medio, el nuevo Ficha Limpia, redactado por abogado Alejandro Fargosi, no tener condenas en dos instancias en un año que no sea electoral para participar de las siguientes elecciones. Traducción: la ex presidenta Cristina Kirchner no podría competir electoralmente este año.

Qué pasa en el PRO con Luis Juez

“Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador”, dijo Luis Juez, en una entrevista en La Nación, que le transmitió a Milei. El anhelo trasmitido al líder de LLA proviene del jefe del bloque de senadores del PRO.

Esta situación se da en el marco del verano previo a la campaña electoral, cuya novela es protagonizada por LLA y el PRO. La distensión entre Milei y Macri no necesariamente se replicó en otros capas de la estructura de estos espacios. Este jueves, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, anunció su incorporación formal al dispositivo oficialista. El jefe comunal integraba parte del sector del PRO que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, arreó al espacio violeta.

"Es un problema de Juez", espetaron desde las inmediaciones de un integrante del bloque PRO cuando se consultó sobre la situación del cordobés. "Antes que nada, él se va a reunir con Macri. Hasta que eso no pase, no se va a definir nada", sostuvo a El Destape otra fuente amarilla.

Según acotó la misma voz, el eventual reemplazo sería Alfredo De Ángeli, vice del bloque. En la semana, cuando se consultó sobre la situación del bloque a fuentes del entorno del entrerriano, remarcaron que tiene "las mejores referencias de Juez". "Lo quiere mucho y no dijo nada de nada", habían añadido.

Dato curioso: en la última sesión del Senado en 2024, en la que se expulsó al aliado del oficialismo Edgardo Kueider, Juez fue señalado por LLA por haberse despegado de la estrategia inicial de no acompañar al peronismo en el pedido de expulsión, luego de que la justicia decidiera avanzar contra el entrerriano. El jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, increpó al cordobés, que, afirman, le respondió "No podés conducir ni un coche". Desde ambos lados afirman que solo quedó en una discusión.

Hay en el oficialismo voces que escucharon un rumor de que el Ejecutivo querría a Juez como presidente Provisional del Senado. "No nos confirmaron nada y a nuestro bloque no ingresó. Además, entendemos que debería seguir (Bartolomé) Abdala, que viene actuando de manera correcta", respondieron voces del espacio violeta cuándo se consultó sobre el cordobés y su ofrecimiento de candidatura.

La renovación de autoridades es en febrero y la continuidad de Abdala no está confirmada, al igual que los secretarios que rodean a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que espera un ataque del mileismo de paladar negro.

Cómo es la agenda de Villarruel en la Presidencia

La semana que viene, Villarruel tendrá a su cargo el Poder Ejecutivo, ya que Milei estará de viaje en Estados Unidos y Europa. Según informaron desde su entorno, el lunes comenzará sus labores en el Senado. No informaron si habrá reuniones con la oposición por el temario de las sesiones extraordinarias.

La Vice tenía previsto ir a Chubut, pero desistió. La provincia que gobierna Ignacio Torres está padeciendo una serie de incendios forestales en la localidad de Epuyén.