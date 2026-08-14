Semáforo Fiscal: impulsan un proyecto para medir las tasas de los municipios bonaerenses

El senador provincial y economista Diego Valenzuela presentó el Semáforo Fiscal, una herramienta digital que permite comparar las tasas municipales y evaluar la presión fiscal de los distritos de la provincia de Buenos Aires para así avanzar en una reducción de los mismos.

La plataforma fue desarrollada durante un año de trabajo junto a economistas y especialistas tributarios y busca ofrecer información comparativa sobre la presión fiscal, la transparencia y distintos indicadores de la gestión municipal.

“Esta iniciativa está diseñada para que comerciantes, empresarios y vecinos sepan dónde se cuida el bolsillo y dónde no es conveniente invertir o generar empleo”, reflexionó Valenzuela en el acto de presentación frente al Auditorio de la Torre Macro y quien contó con la presencia de Patricia Bullrich, además de empresarios, legisladores, funcionarios, economistas y tributaristas.

“Le presenté este proyecto al presidente Javier Milei y fue recibido con mucho entusiasmo e interés por él. Creo que actualmente los gobiernos locales no pueden ser “municipios ABL”, hoy tienen que fomentar el empleo y la inversión a través de gestos impositivos y quita de burocracia. El que no lo haga, quedará a mitad de camino y disociado de la ciudadanía”, expresó Valenzuela.

Cómo funciona el Semáforo Fiscal

Cabe destacar que el indicador calcula el promedio de las alícuotas nominales de cinco rubros: banca minorista, hipermercado, industria, comercio y comercio mayorista. Además, incorpora ajustes por Tasa Vial y Habilitación, con un incremento de +0,14 por cada una de estas tasas si el municipio las aplica.

La herramienta también contempla la cobertura de infraestructura de agua, gas y cloacas. Además de estos indicadores, el Semáforo Fiscal elaborado por Valenzuela incorpora otros apartados vinculados con los indicadores fiscales, el tamaño del Estado, las habilitaciones y el empleo.

La plataforma también cuenta con un mapa que refleja gráficamente los municipios según su color en cada nómina, con el objetivo de facilitar la comparación entre los distintos distritos bonaerenses.

Otra mirada

Por último, en el acto, Bullrich destacó el enfoque de la herramienta y planteó una diferencia entre distintos modelos de administración estatal. "Este semáforo nos muestra dos modelos de Estado: uno que vive de cobrar cada vez más tasas, y el otro que entiende que el Estado debe tratar de correrse lo más posible y no obstaculizar”, analizó.

“Esta idea es el método Valenzuela, que es esto que se está haciendo a nivel nacional con el presidente Milei. Valenzuela lo hace a nivel de las tasas municipales para el impacto en la inversión, en el empleo y en la competitividad empresarial”, puntualizó.