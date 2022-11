Macri sobre su rol en el Mundial: "No voy a molestar a los jugadores"

El ex mandatario, en su carácter de titular de la Fundación FIFA, habló de su asistencia al mundial, el mismo día que circuló una campaña para que no vuelva a presenciar los partidos de la Selección.

El ex presidente Mauricio Macri afirmó este martes que "hay que darle espacio a los jugadores" y agregó: "No voy a ir a molestarlos”. El ex mandatario se encuentra en Qatar en su carácter de Presidente de la Fundación FIFA y este martes presenció el partido de la Selección argentina contra Arabia Saudita en el que el equipo argentino perdió 2 a 1.

"Perdimos un partido que no estaba en los planes. Hay que mantener la calma y seguir creyendo en los jugadores que tenemos. El partido ante Arabia Saudita se podía perder. Si ganámos los dos que siguen acá no pasó nada”, afirmó Macri en Radio La Red. Este martes circuló una petición para que el ex jefe de Estado no asista a los partidos de la Selección. La petición fue creada en Change.org y su título es "Para que Macri no mufe el Mundial de la Selección Argentina", pidiendo que no vaya a ver al seleccionado nacional.

En este marco, Macri hizo un análisis sobre el partido fallido ante Arabia Saudita. “No nos pudimos recuperar. Pero eso es fútbol. Tuvieron tres tiros y nos hicieron dos goles. Es el destino. Nosotros perdimos la posibilidad de convertir por un hombro, por poquito. Tuvimos muchas en el segundo tiempo. Pero bueno, no quiero continuar con un análisis que tiene lugar bajo el efecto de la tristeza que tenemos todos los argentinos”, lanzó. Y agregó: “Es un partido que se podía perder. Si ganamos los otros dos, acá no ha pasado nada”.

En esa línea, hizo un pronóstico sobre el seleccionado de cara a los dos próximos partidos frente a México y Polonia einsistió en que “no son encuentros difíciles”. “Se les puede ganar. Va a ser una prueba de superioridad. Somos superiores a Arabia Saudita, México y Polonia. Pero eso hay que traducirlo en goles”, remarcó.

“Se les puede ganar. Va a ser una prueba de superioridad. Somos superiores a Arabia Saudita, México y Polonia. Pero eso hay que traducirlo en goles. Hay que creer en estos jugadores, creer en este equipo que armó Lionel Scaloni. Tenemos que estar tranquilos. Todo se va a dar como se tenga que dar”, destacó.

Por otra parte, Macri contó que Tabaré le propuso organizar el Mundial 2030 Argentina - Uruguay. "Hoy, los que más posibilidades tenemos de organizar el Mundial 2030 somos nosotros o España/Portugal”, agregó. En 2018, durante en la inauguración de la nueve sede del país vecino, ubicada en el coqueto Barrio Norte, Tabaré Vázquez y Mauricio Macri reafirmaron el compromiso por la candidatura conjunta para el Mundial 2030