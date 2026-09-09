Seis veces el costo de las PASO: Zdero da lugar a un concurso millonario en la provincia de Chaco

El gobernador Leandro Zdero volvió a estar en medio de la polémica. Tras lograr que se suspendan las PASO en Chaco bajo el argumento de generar un ahorro de $5.000 millones, salió a la luz que el mandatario avanza con una contratación privada de más de $31.000 millones para intervenir durante cuatro años en áreas clave de la Administración Tributaria Provincial (ATP)

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Por el alcance de las tareas que realizará la empresa adjudicataria, legisladores y otros sectores cuestionaron la contratación. Advirtieron que podría superar una asistencia técnica convencional y ampliar la intervención privada en áreas estratégicas de la ATP.

Un antecedente que puso en duda la claridad de la selección de una empresa adjudicataria se conoció a través de una denuncia presentada por tres diputados provinciales. Los legisladores presentaron una denuncia penal para que se investigue la contratación de un servicio de asesoría en la ATP por $1.800 millones.

Según sostienen los denunciantes, los desembolsos habrían sido gestionados a través de ECOM Chaco. Frente a esto, los diputados exigen saber la identidad de la empresa o persona que realmente recibió el dinero y mediante qué mecanismo legal se decidió darle el contrato a esa empresa y no a otra.

Asimismo, reclamaron precisar las tareas efectivamente ejecutadas durante esa consultoría en la ATP y evaluar si existe alguna vinculación directa entre la firma que realizó dicho trabajo y las empresas que se presentaron al concurso.

Un negocio millonario

Uno de los puntos más destacados es el cuestionamiento a la falta de transparencia y la gran cantidad de dinero que la provincia planea invertir. El Concurso Público N° 01/2026 busca contratar por 48 meses una consultoría integral en sistemas y procesos tributarios. Además, las ofertas van desde $31.340 millones hasta $32.976 millones.

Tres empresas presentaron ofertas para quedarse con el contrato de cuatro años: ATTI SA realizó la propuesta más baja, con $31.340 millones; ATS Sistemas y Gestión S.A. cotizó $31.521 millones y Pogua Sistemas S.A. presentó una oferta por $32.976 millones.

La empresa adjudicataria trabajará durante cuatro años sobre los sistemas y procedimientos de la administración tributaria chaqueña. El pliego también contempla herramientas de ciberseguridad, automatización e inteligencia artificial. Además, la consultora deberá integrar información de distintas áreas.