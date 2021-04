La segunda ola de coronavirus en la provincia de Buenos Aires generó alarmas en todos los sectores del Estado y, en cada uno de los 135 municipios, los y las intendentes decidieron retroceder de Fases para disminuir la circulación de personas. Es así como actualmente hay 39 ciudades en Fase 2, 58 en Fase 3 y 38 en Fase 4. La Fase 5, que es la de mayores aperturas, quedó desierta.

En la Fase 2 – la más restrictiva de todas – se encuentran las 35 ciudades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Bolivar, Castelli, General Villegas y Zárate. Dicha Fase es la que tiene como principal restricción la virtualidad de las clases para bajar la circulación.

En tanto, en Fase 3 los 58 distritos son 9 de Julio, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado y General Alvear.

También están San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino, General Belgrano, General La Madrid, General Paz, General Pueyrredón, Junín, La Costa, Leandro N. Alem, Lincoln, Magdalena, Maipú, Mercedes, Monte, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, Pinamar, Puan, Rauch y Roque Pérez.

Finalmente en Fase 4 las 38 localidades son 25 de Mayo, Adolfo Alsina, Arrecifes, Ayacucho, Baradero, Benito Juárez, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Arenales, General Guido, General Juan Madariaga, General Lavalle, General Pinto, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Las Flores, Lezama, Lobería, Lobos, Mar Chiquita, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Pila, Punta Indio, Ramallo, Rivadavia, Rojas, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, Tapalqué y Tordillo.

Actividades y horarios

Las principales restricciones entre las diferentes fases son los horarios de circulación dependiendo la actividad que posean. En ese sentido, en Fase 2 la restricción horaria comercial en general, en bares y restaurantes es de 19 horas a 6 am, en tanto la circulación de personas y actividades no esenciales es de 20 horas a 6 am.

En Fase 3 la restricción horaria comercial en general es de 20 horas a 6 am, en bares y restaurantes de 23 horas a 6 am, y la circulación de personas y actividades no esenciales es de 00 horas a 6 am. En Fase 4 la restricción horaria comercial en general, en bares y restaurantes y la circulación de personas y actividades no esenciales serán en el mismo horario: desde la medianoche hasta las 6 de la madrugada.

Por otra parte las actividades que no están permitidas en las fases 2 y 3 – donde hay 97 ciudades, es decir el 71% - no se podrán realizar reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados; los casinos, bingos y bibliotecas no podrán abrir, mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados, y actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural de más de 10 personas tampoco estarán permitidas.

Los viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, de estudio, para competencias deportivas no oficiales; de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales están prohibidos en todo el sistema de Fases.

Los eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia máxima no se podrán realizar en Fase 2, en Fase 3 hasta 30 personas y en 4 hasta 100 ciudadanos. Los restaurantes, bares y gimnasios en el interior con aforo al 30% sólo podrán estar abiertos en Fase 3 en adelante, lo mismo con los shoppings (solo locales comerciales, sin patio de comidas ni espacios recreativos) y museos.