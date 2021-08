Vuelta a los estadios: Vizzotti confirmo que restan definir requisitos para ir a ver a la Selección

Es para el primer partido de la Selección Argentina luego de la Copa América en Brasil. Todavía no está definido de qué forma se harán.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló que por el momento "no están definidos" los requisitos que tendrán que cumplir todas aquellas personas que quieran ir al encuentro de la Selección Argentina frente a Bolivia por Eliminatorias.

El encuentro será una "prueba piloto" y se jugará el 9 de septiembre. En ese mismo sentido, Vizzotti manifestó además que "el objetivo no es sólo el fútbol" sino que la idea es que asista gente "en otros deportes". No obstante, la propia ministra indicó que "Todavía no están definidos cuáles van a ser los requisitos para ingresar al estadio ni si se pedirá una prueba PCR".

En diálogo con TyC Sports, Vizzotti reveló que en julio pasado se había indicado que "se iban a evaluar las aperturas preventivas de actividades deportivas" y comentó que para el partido de la Selección argentina el aforo será "del 30%". "La prueba se hará con aforo del 30%, por lo cual habrá una distancia importante entre las personas ya que esto hace que haya dos o tres asientos entre una persona y otra", remarcó la funcionaria.

Por otro lado, Vizzotti indicó que "cuando haya mas personas se evaluará si se pedirá certificado de vacunación a los asistentes", dijo, tras lo cual expresó: "El objetivo no es solo el futbol sino que es ampliar a los deportes y no es solo la Primera División sino que es poder ir avanzando en todas las áreas en todo el país".

Con respecto a otros deportes, Vizotti también indicó que se va a evaluar la presencia del público, por ejemplo, en la Copa Davis porque tiene características "parecidas a las Eliminatorias". Allí el conjunto argentino se medirá ante Bielorrusia el 18 y 19 de septiembre en el Buenos Aires Lawn Tennis. En tanto, dijo que "ojalá pueda haber público en el Superclásico" que se llevará a cabo el 3 de octubre e indicó: "Cuando mejor nos vaya más posibilidades hay de seguir avanzando en todos los deportes".