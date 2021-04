El presidente Alberto Fernández dio un mensaje a todo el país en el que anunció nuevas restricciones ante el avance de la segunda ola de coronavirus. Sin embargo, las medidas anunciadas se aplicarán directamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. "Necesitamos restringir inexorablemente los encuentros sociales", aseguró el mandatario.

En un mensaje grabado desde la Quinta de Olivos, Alberto Fernández indicó: "Hemos multiplicado en más de dos la cantidad de casos. En gran medida los casos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires". En ese sentido, también aseguró: "Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que el proceso de vacunación no se interrumpa". Asimismo, dijo: "No quiero lastimar a nadie, sé que muchos gobernadores intentaron comprar vacunas cuando los países acaparan las vacunas".

El Gobierno tomó la decisión de profundizar las medidas de restricción porque consideró que "hay que bajar la circulación para volver a ganar tiempo para que las camas de terapia intensiva vuelvan a reservarse para la atención del COVID-19". En ese sentido, se tomó la decisión de estirar el horario de 20 a 6 de la mañana de cada día siguiente. También quedan suspendidas todo tipo de actividades recreativas, religiosas, deportivas dentro de lugares cerrados.

Las medidas anunciadas por Alberto Fernández para contener el COVID

Restringir la circulación nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana.

Quedan suspendidas las actividades recreativas sociales, culturales, deportivos y religiosas en lugares cerrados.

Las actividades comerciales abrirán a las 9 y cerrarán a las 19.

Las actividades gastronómicas cerrarán a las 20.

Clases virtuales en el AMBA

Desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril se retorna a la modalidad virtual en los tres niveles educativos.

Alberto Fernández también aseguró: "Si el relajamiento ocurre durante el día ese contagio también sucede. Ese contagio también sucede de día" y añadió que el "cuidado individual es central". Por otro lado, aseguró: "Que todo el esfuerzo parece insuficiente ante el nivel de contagio".

La decisión que tomó el Gobierno se pulió esta tarde en la Quinta de Olivos. Allí estuvieron reunidos Fernández con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. El encuentro se dio en momentos de fuerte preocupación por la suba de casos de coronavirus, que este miércoles superó los 25.000. Por otro lado, también se generó un aumento de ocupación de camas en el AMBA. Es la primera vez que ese número llegó al 71%.

Durante la mañana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti había advertido que la circulación de las nuevas cepas está "en aumento" y, por otro lado, reconoció que la Argentina está "en un momento crítico, no sólo desde lo sanitario, sino también desde lo social, lo emocional". Por otro lado, agregó que el Gobierno está preocupados y el sistema de de "salud está en tensión". No obstante, aseguró que la situación no es "la misma que en 2020 y que el aumento acelerado hace que se haya puesto en tensión sobre todo las camas de terapia intensiva".

¿Cuántas vacunas llegarán el próximo domingo?

En las últimas horas, el Gobierno confirmó, además que el próximo domingo 18 llegarán 864.000 dosis de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas. En este caso, por ser de una empresa distinta, las vacunas llegarán a través de un vuelo de KLM.





"