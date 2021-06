Cafiero niega conflicto con el campo y destaca "diálogo constructivo" con Consejo Agroindustrial

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que no existe un conflicto con el campo y que el Gobierno nacional mantiene un "diálogo constructivo" para poder avanzar en acuerdos, entre los que destacó los contactos con el Consejo Agroindustrial Argentino y otras entidades del sector.

"No, no veo conflicto con el campo. Hay algunas entidades políticas agropecuarias que tienen una posición política", respondió el funcionario en una entrevista que hoy publica el portal Infobae, y agregó que "lo primero que hay que entender es que la Mesa del Enlace no es la representación del campo", sino que "representa a una parte del sector agropecuario".

En ese marco, Cafiero sostuvo: "Con el campo nosotros venimos trabajando con el Consejo Agroindustrial Argentino. Venimos trabajando también con todo lo que son los enclaves productivos del sector agropecuario. Al campo le está yendo muy bien, también con nosotros. Creció la venta de maquinaria agrícola 93% en un año interanual entre el año pasado y este año", subrayó.



Sobre el conflicto por la suspensión temporal de exportaciones de carne, contó que "nunca se cortó el diálogo" con los referentes del sector. "Creemos que del diálogo constructivo con los sectores se va a poder avanzar en acuerdos. Y esos acuerdos, cuando se generan a partir del consenso, son políticas pública más duraderas y efectivas", concluyó el jefe de Gabinete.

"La negociación con el Fondo creo que viene muy bien porque entendió cuál es la realidad de la Argentina"

Más adelante en la entrevista, ante una consulta puntual, Cafiero respondió que el índice de inflación de mayo será menor al de abril, y remarcó que eso "es una buena noticia". Por otra parte, al ser consultado sobre la negociación con FMI, el jefe de Gabinete fue optimista y elogió la tarea del ministro de Economía, Martín Guzmán, hacia ese objetivo.



"La negociación con el Fondo creo que viene muy bien porque el Fondo entendió cuál es la realidad de la Argentina", dijo Cafiero. Para el funcionario, el organismo multilateral "entendió que éste es un país que tiene 40% de pobres, que tiene 57,7% de niños y niñas menores de 14 años, entre 0 y 14 años, que están por debajo de la línea de la pobreza" del mismo modo que "entiende cuál es la realidad social de un país que aparte de la crisis del macrismo se le sumó la crisis de la pandemia. Y eso lo entendió gracias a las mil reuniones que tuvo Martin Guzmán".

Señaló entonces que todo ellos "es un paso importante", además "habla de un diálogo constructivo con la entidad" y consideró que "es mejor un buen acuerdo que un acuerdo rápido. Nuestro principal pergamino es que nosotros logramos reestructurar en un 99% una deuda que había tomado irresponsablemente, y que era impagable, el Gobierno de Mauricio Macri".



Y concluyó: "Haber resuelto eso significó que los servicios de deuda que había que pagar se vuelquen a duplicar el presupuesto de obra pública e infraestructura, al presupuesto de salud, de ciencia y tecnología y educación".