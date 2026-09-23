Los trabajadores de Río Turbio reclamaron aumento salarial pero desde el Municipio apuntaron contra Vidal: "Estrategia política"

En el marco de la asfixia que realiza Claudio Vidal a los municipios opositores a su espacio, los trabajadores municipales del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) realizaron un corte de ingreso en señal de protesta por falta de acuerdo salarial con Río Turbio. El intendente Darío Menna denunció la falta de fondos como parte de una estrategia política provincial.

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En diálogo con medios locales, la protesta se produjo mientras el intendente de Río Turbio cuestionó el manejo de los recursos provinciales y acusó a la gestión de Claudio Vidal de mantener un trato financiero desigual entre los municipios de Santa Cruz.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los bloqueos comenzaron a las 8.30 y se realizaron de manera alternada cada media hora, afectando tanto el ingreso como la salida de la localidad. Los trabajadores mantienen un conflicto con el Ejecutivo municipal y reclaman que el salario correspondiente a la categoría inicial alcance el valor de la canasta básica calculada para la región.

Menna reconoció el reclamo de los empleados municipales, aunque explicó que la situación financiera del Municipio le impide realizar una nueva propuesta salarial. De acuerdo con sus datos, la masa salarial ronda los $1.120 millones, mientras que el último giro de coparticipación fue cercano a los $993 millones.

El intendente señaló además que ese monto representa una reducción de entre $65 millones y $70 millones respecto del mes anterior. Con ese escenario, Río Turbio enfrenta un faltante de aproximadamente $100 millones solamente para afrontar el pago de los salarios.

La Municipalidad cuenta con alrededor de 1.050 trabajadores y durante el primer semestre otorgó una pauta salarial acumulada del 17,6%. Sin embargo, los empleados consideran que ese incremento no alcanza para compensar el costo de vida de la Cuenca Carbonífera.

El reclamo de Río Turbio a la Provincia

En paralelo al conflicto salarial, Menna aseguró que desde hace más de un mes presentó ante la Provincia la documentación económica solicitada y reclamó asistencia financiera para afrontar la situación.

Entre las alternativas planteadas mencionó la posibilidad de recibir adelantos de coparticipación o Aportes del Tesoro, mecanismos que, según sostuvo, son utilizados por otras comunas de Santa Cruz.

El jefe comunal también afirmó que una delegación del Ministerio de Gobierno provincial evitó mantener reuniones con autoridades locales que no forman parte del espacio oficialista.

Estas declaraciones forman parte de la acusación política realizada por Menna. La información disponible no incluye una planilla completa de transferencias extraordinarias que permita comprobar por sí sola una decisión de discriminación financiera por parte del gobernador Claudio Vidal.

Desde el Gobierno provincial, en tanto, sostienen que la negociación y el pago de los salarios municipales corresponden a cada intendencia.

El planteo de Río Turbio apunta a otro aspecto: Menna sostiene que no solicitó que la Provincia intervenga en la negociación salarial, sino que reclama asistencia económica para contar con recursos suficientes que le permitan realizar una nueva oferta a los trabajadores.

Así, el conflicto salarial municipal volvió a trasladarse a la relación entre Río Turbio y la administración de Vidal, con los recursos provinciales y los mecanismos de asistencia financiera como uno de los principales puntos de discusión.