Caída del empleo en Santa Cruz: Claudio Vidal perdió casi 10 mil puestos desde el 2023

La situación del empleo privado formal en Santa Cruz muestra un fuerte deterioro desde noviembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei. De acuerdo con un informe de Politikon Chaco, la provincia de Claudio Poggi acumula una caída del 16,1% en los puestos de trabajo registrados, equivalente a 9.776 empleos menos, lo que la coloca como una de las peores situaciones del país.

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El dato vuelve a poner bajo la lupa la situación económica de la provincia, aliada de Milei, especialmente por la magnitud de la pérdida acumulada. Mientras el conjunto del país se encuentra 3,9% por debajo del nivel de empleo privado que tenía en noviembre de 2023, Santa Cruz retrocedió más de cuatro veces esa proporción.

El informe, elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y SIPA, muestra que Santa Cruz contaba con 51.100 asalariados privados registrados en junio, frente a los 60.876 aproximadamente que representaba su nivel de noviembre de 2023, de acuerdo con la variación acumulada consignada por el estudio. El saldo es de 9.776 puestos menos.

Santa Cruz, entre las provincias más golpeadas

En la comparación interanual, Santa Cruz registró en junio una caída del 3,0% respecto de junio de 2025, lo que representa 1.541 empleos privados menos en un año. El contraste con otras jurisdicciones también expone la profundidad del problema. Solo Neuquén y Río Negro lograron superar en junio los niveles de empleo privado que tenían en noviembre de 2023, con aumentos del 8,7% y 3,3%, respectivamente.

Santa Cruz, en cambio, aparece en el grupo de provincias que todavía mantienen fuertes pérdidas. Incluso dentro de la Patagonia, la diferencia es significativa. Mientras Río Negro logró incrementar su empleo privado formal un 3,3% respecto de noviembre de 2023, Santa Cruz acumula una caída del 16,1%. Neuquén, por su parte, consiguió crecer 8,7% y sumar 12.430 puestos durante el mismo período.

El panorama adquiere mayor dimensión al observar que, a nivel nacional, el empleo privado formal cayó 3,9% desde noviembre de 2023, con una pérdida acumulada de 246.312 puestos. Santa Cruz, con una contracción del 16,1%, se encuentra muy por debajo de ese promedio.

Así, el aumento de 408 empleos registrado en junio aparece como una señal positiva en el corto plazo, pero todavía está lejos de revertir el desplome acumulado. Bajo la gestión de Vidal, Santa Cruz todavía debe recuperar casi 10 mil puestos privados formales para volver al nivel que tenía en noviembre de 2023, en un escenario en el que la mayoría de las provincias tampoco logró recuperar el empleo perdido, pero donde el retroceso santacruceño se encuentra entre los más profundos del país.