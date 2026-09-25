Santa Cruz, entre las provincias con más morosidad: el 23,8% tiene deudas atrasadas

Según un relevamiento que analizó los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la situación económica de los hogares de Santa Cruz atraviesa niveles altísimos de endeudamiento con el 23,8 % de la probación en situación de mora. Este informe fue publicado el viernes por el Instituto Argentina Grande

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De acuerdo con informe que analiza los niveles de morosidad en todo el país, Santa Cruz es la segunda provincia con mayor cantidad de deudores morosos, es decir con deudas que superan los 90 días de atraso.

En ese ranking, figuran otras provincias con cifras en rojo como San Luis, con 23,1% y San Juan y Catamarca, ambas con 22,1%.

EL dato del nivel de morosidad en la provincia no parece casual teniendo en cuenta las cifras vinculadas al nivel de pobreza que registra Santa Cruz. El último informe del INDEC, correspondiente al segundo semestre de 2025, registró en el aglomerado Río Gallegos 31.686 personas bajo la línea de pobreza y 5.835 bajo la línea de indigencia, sobre un universo de 134.194 personas.

Detalles a nivel nacional

El relevamiento de Instituto Argentina Grande indicó que que la cantidad de deudores clasificados como "irrecuperables" creció un 60% interanual y llegó a 3,4 millones de personas. El informe contabilizó 5,6 millones de deudores morosos, equivalentes al 26,9% del total de personas con deudas en el sistema financiero y no bancario.

El relevamiento también señala que en el último año se incorporaron 1,7 millones de nuevos deudores morosos, mientras que la categoría de personas con más de un año de atraso sumó casi 1,3 millones de casos.

Caída del consumo y crisis en Santa Cruz

Otro informe que muestra las cifras en rojo de la provincia se conocieron a través de un informe de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), correspondiente a agosto de 2026. Según el relevamiento el consumo permanece completamente planchado, mientras que la crisis económica provoca el cierre de pymes del sector comercial e industrial mes a mes. Santa Cruz pierde un piso real de entre 3,5 y 4 unidades productivas cada 24 horas.

Esta situación confirma una contracción que afecta en paralelo al sector privado, al empleo público, al comercio de proximidad y a la actividad económica general de la región. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron entre 350 y 400 empresas empleadoras privadas, reduciendo el total de firmas registradas en la provincia de 3.985 a tan solo 3.545.

Con una caída interanual del 6,7% medida a mayo, la Federación Económica advirtió que Santa Cruz se posicionó como la quinta jurisdicción de Argentina con mayor destrucción de empresas en todo el país. Esta cifra duplica el promedio nacional de retroceso, que se ubicó en un 3,3%, e implica que solo en el segmento de empleadores con personal a cargo cierra una firma cada dos días.