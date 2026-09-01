Santa Cruz, en alerta por el hacinamiento: encabeza el ranking nacional de detenidos en comisarías

La provincia gobernada por Claudio Vidal enfrenta una situación crítica respecto al hacinamiento de personas privadas de la libertad en dependencias policiales. El ranking elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), con información correspondiente a diciembre de 2024, ubica a Santa Cruz con mayor permanencia de detenidos en comisarías el cual registra un total de 532 días en promedio. Además, encabeza las cinco provincias con mayor detención en dependencias no penales.

{{{htmlAmp}}}

Según el informe, Santa Cruz tenía 598 personas encerradas por decisión de su sistema de Justicia, de las cuales 202 se encuentran alojadas en comisarías. Esto representa una tasa provincial de encierro en dependencias policiales del 33,8%, la quinta más elevada entre las 24 jurisdicciones analizadas.

"Desde Correpi se advirtió que la cantidad de personas detenidas en comisarías aumenta porque las cárceles no dan abasto", aseguró a este medio la fundadora de Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, y detalló que la situación es “absolutamente explosiva, con personas durmiendo en patrulleros, patios y lugares inhabilitados. La prisión preventiva, que debería ser la excepción, hoy se convirtió en la regla".

Una política represiva

"No es un problema de desfinanciamiento, sino de una política estatal orientada a limitar la libertad de las personas. Datos de organismos oficiales muestran que muchas personas acusadas de delitos menores y excarcelables permanecen detenidas por esta política de 'ley y orden'", indicó la referente.

En el 2001, detalló Verdú, había 34.000 personas presas en el país y hoy son más de 130.000, mientras que los homicidios descendieron de 8,6 a 3,6 cada 100.000 habitantes. Este incremento de la encarcelación no tiene "una relación directa con un incremento del delito”, sino con una política de “hipercarcelación”.

Desde Correpi caracterizan esta etapa como “un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías”. Según la organización, durante los últimos dos años y medio decretos, resoluciones y leyes generaron “una transformación profunda” del sistema normativo en materia represiva, lo que debilita también las herramientas para defenderse de esos atropellos.

El dato que más expone la dimensión del problema es el tiempo que permanecen allí las personas detenidas. Santa Cruz encabeza el ranking nacional con un promedio de 532 días de permanencia en comisarías, por encima de La Pampa, que registra 525 días, y Chaco, con 519.

Más de un año detenidos en dependencias policiales

Los números muestran que en Santa Cruz el uso de las comisarías no se limita a alojamientos transitorios mientras se define la situación procesal de una persona. El promedio de 532 días equivale a casi un año y medio de permanencia, una situación que el INECIP considera especialmente grave porque las dependencias policiales no fueron diseñadas para alojamientos prolongados.

El informe explica que estos establecimientos carecen de condiciones mínimas necesarias para sostener una detención durante períodos extensos. Entre las deficiencias señaladas aparecen la falta de baños adecuados, espacios para colchones, patios, lugares comunes, áreas de trabajo y personal preparado para atender a personas privadas de la libertad.

Además, el aislamiento propio de estos espacios puede dificultar el contacto de las personas detenidas con sus familiares y abogados defensores, lo que agrava las condiciones del encierro.

Santa Cruz, por encima del promedio nacional

La situación provincial también queda expuesta cuando se la compara con el promedio del país. De acuerdo con el INECIP, el promedio nacional de permanencia en comisarías es de 215 días, aproximadamente siete meses. Santa Cruz, con sus 532 días, se encuentra muy por encima de ese registro y encabeza el listado nacional.

El contraste es todavía mayor frente a las jurisdicciones donde la permanencia promedio es inferior a diez días. El informe ubica en ese grupo a Mendoza, Catamarca, San Luis y Tierra del Fuego. En otras palabras, mientras en algunas provincias las comisarías son utilizadas durante períodos muy breves, en Santa Cruz el promedio supera ampliamente el año.

Un problema que involucra al sistema de Justicia

El informe del INECIP pone especial énfasis en la responsabilidad del sistema judicial. Su metodología busca determinar qué proporción de las personas cuya detención fue ordenada por las justicias provinciales fue alojada en una dependencia policial.

El organismo sostiene que cada persona encerrada en una comisaría se encuentra allí porque una decisión judicial habilitó esa situación, aunque aclara que la responsabilidad no recae exclusivamente sobre jueces y juezas: también involucra a fiscales, poderes legislativos y ejecutivos, de acuerdo con las decisiones y políticas que adopten.

En ese sentido, el ranking no busca simplemente contabilizar presos, sino visibilizar las condiciones en las que se producen esas detenciones y la utilización de establecimientos que no están preparados para alojamientos prolongados. El INECIP recordó que, a fines de 2025, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expresó su preocupación por la detención prolongada en comisarías y alcaidías policiales.