Nación denuncia "violencia institucional" tras el cruce de Pettovello con pasajeros de Aerolíneas Argentinas

La ministra Pettovello se enfrentó a pasajeras y pasajeros de Aerolíneas Argentinas.

Desde el Gobierno nacional denuncian "violencia institucional" contra la ministra Sandra Pettovello, luego de su viaje a Jujuy y aseguran que el cruce que tuvo con ciudadanas y ciudadanos por Aerolíneas Argentinas, se trató de "una agresión de manifestantes que la increparon con consignas políticas de la oposición". La titular de la cartera de Capital Humano regresaba desde el norte del país tras firmar un compromiso en materia educativa junto con las autoridades locales y el Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel.

De regreso a Buenos Aires, la controvertida funcionaria -investigada por la Justicia por la falta de entrega de alimentos a comedores- mantuvo un fuerte cruce con pasajeros y pasajeras que llegaron junto a ella en el avión. Entre los principales cánticos que se destacaron, estuvieron: "No se vende, Aerolíneas no se vende" y "Universidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode". Ante el repudio generalizado, Pettovello sonrió irónicamente y lanzó una provocación sobre el futuro de la aerolínea de bandera: "Sí se vende".

Ante ello, el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, lanzó un comunicado repudiando y condenando lo sucedido y aseguró que "fue agredida por un grupo de manifestantes en Aeroparque (...), donde la increparon con consignas políticas de la oposición". Por otro lado, remarcó que "este acto constituye un claro ejemplo de violencia institucional", basándose en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En su insólita defensa, Cordero planteó que "no se puede violentar a una persona en su ámbito de trabajo bajo ninguna circunstancia" y que el cruce con los pasajeros -que no estaban vinculados visiblemente con ninguna organización- es "moralmente inaceptable" y es "una violación grave en términos jurídicos". “Es grave, jurídica y socialmente hablando, que se tolere cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral. Este tipo de actos debilitan nuestras instituciones y los valores democráticos que debemos proteger”, agregó.

Cómo fue el cruce con los pasajeros

En el video difundido en redes sociales se ve que los pasajeros se trasladaban en un micro por la pista de aterrizaje del aeropuerto. En el medio de ellos, se ve a Pettovello, la súper ministra que concentra las ex carteras de Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Cultura, con una sonrisa ante los cánticos en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas y en favor de las universidades nacionales.

Pero ante el repudio generalizado de la gente que comenzó a llamarla "ladrona", "chorra", "entregá los alimentos a los comedores", "la casta éramos nosotros", la expresión de Pettovello cambió. Se dio vuelta y comenzó a responder, mientras miraba hacia un lado y otro. "Ganamos las elecciones, aguántensela. Eso es democracia", respondió justificando su accionar ante el pedido de entrega de comida a quienes menos tienen, así como el resto de las decisiones políticas que tomó su Ministerio.

La funcionaria, amiga del presidente Javier Milei, también se puso al hombro el ímpetu privatizador del Gobierno nacional libertario: "Sí se vende, sí se vende", afirmó enojada en la cara de uno de los pasajeros que reclamaba porque la aerolínea de bandera se mantuviera bajo el ala del Estado.

El comunicado completo de la Secretaría de Trabajo