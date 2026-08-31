San Luis, segundo en suicidios: mientras Poggi ajusta el sistema público, el 43% declaró no poder costear tratamientos de salud mental

Mientras Claudio Poggi cosecha números récords de suicidios en la provincia de San Luis, un relevamiento dejó al descubierto que el 43% de los puntanos no pueden acceder a espacios terapéuticos por el costo económico. La situación se agrava tras el desfinanciamiento del gobierno provincial al sistema de salud pública y la huida de médicos y profesionales de salud a otros centros médicos.

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Si bien el suicidio es un fenómeno a nivel mundial resulta alarmante la inacción del gobierno provincial en un contexto donde el país registra indicadores críticos. Luego de Entre Ríos, San Luis se ubicó como la segunda provincia con la tasa de suicidios más alta del país en el 2025, alcanzando los 18,9 casos cada 100.000 habitantes.

El problema de pagar una consulta

La barrera económica agrava la situación y según un relevamiento local publicado por El Diario de la República, el 43% de las personas atravesadas por problemas financieros reconoce que le resulta imposible costear un psicólogo privado, lo que termina saturando un sistema público que, golpeado por los bajos sueldos de sus profesionales, se encuentra colapsado.

Asistir a terapia de manera particular en San Luis puede costar alrededor de $100 mil pesos al mes por cuatro sesiones individuales, dado que el Colegio de Psicólogos fijó el valor de referencia en $25 mil por consulta, aunque el monto final puede variar según el especialista.

Falta de acompañamiento provincial

Un caso que expone de manera directa la ausencia de gestión estatal en el área salud se conoció a través de una historia que difundió Radio Plus San Luis. Se trata de una madre con un hijo 21 años con diagnóstico de esquizofrenia.

La mujer, Karina Sánchez, dijo que hace aproximadamente tres semanas su hijo tuvo un episodio que generó preocupación y posteriormente fue internado en el área de Salud Mental. Sin embargo, contó que que luego de ser estabilizado fue enviado nuevamente a su casa, donde ella debe afrontar sola la situación. “Yo necesito urgente que tanto el juzgado como la obra social agilicen todos los trámites”, reclamó la mujer.

Cifras alarmantes en todo el país

La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) manifestó una profunda preocupación tras conocerse que la tasa nacional alcanzó un nivel histórico de 11,8 casos cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio de Política Criminal (OPC) y el Ministerio de Salud. Este indicador supera holgadamente el promedio global estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS.

Desde la AASM enfatizaron que se trata de un fenómeno complejo y multicausal, por lo que advirtieron que “sería irresponsable reducirlo a una única explicación o establecer relaciones causales lineales”. No obstante, remarcaron que “sería igualmente irresponsable ignorar las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias en las que se produce el sufrimiento de las personas”.

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.