San Luis: Poggi perdió casi 4.000 empleos privados desde que asumió y la industria concentra el mayor golpe

Desde la asunción de Claudio Poggi como gobernador de San Luis, la provincia perdió 3.964 empleos privados registrados hasta el primer cuatrimestre de 2026, según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social difundidos por el economista Norberto Itzcovich. La provincia pasó de tener 52.497 asalariados formales a 48.533, lo que representa una caída del 7,6%. La industria, los servicios y la construcción concentraron la mayor parte del retroceso.

{{{htmlAmp}}}

La evolución del empleo muestra además que la caída no fue lineal. Durante los primeros meses de la gestión de Claudio Poggi, los puestos privados registrados bajaron de 52.497 a 50.726. Para el tercer trimestre de 2024, el número había descendido a 48.673. A comienzos de 2025 hubo una recuperación transitoria, con 50.397 trabajadores, pero ese crecimiento no logró sostenerse.

La industria fue la actividad que registró la mayor pérdida de puestos de trabajo. A fines de 2023 contaba con 13.173 trabajadores registrados, mientras que en el primer trimestre de 2026 la cifra había bajado a 11.445. En total, fueron 1.728 empleos menos. El retroceso tiene un peso particular en San Luis, donde la actividad industrial ocupa históricamente un lugar relevante dentro del mercado laboral provincial.

Los servicios, sin contabilizar hoteles y restaurantes, también registraron una fuerte reducción. Pasaron de 19.806 trabajadores a fines de 2023 a 18.583 en el primer trimestre de 2026. La caída representa otros 1.223 empleos privados registrados. La construcción completó el núcleo principal de la pérdida. El sector tenía 3.325 trabajadores registrados al cierre de 2023 y llegó a 2.502 en el primer trimestre de 2026. En ese período desaparecieron 823 puestos formales.

También cayó el empleo registrado en hoteles y restaurantes, que pasó de 2.051 a 1.808 trabajadores, con una pérdida de 243 puestos. Entre estas cuatro actividades —industria, servicios, construcción y hoteles y restaurantes— se concentra la mayor parte de los empleos privados registrados que dejó de contabilizar la provincia durante el período analizado.

Las ramas que terminaron con más trabajadores no alcanzaron para compensar el retroceso de los principales sectores. Comercio y reparación incorporó apenas 38 puestos entre fines de 2023 y el primer trimestre de 2026, mientras que agricultura, silvicultura y pesca sumó 67. En sentido contrario, la minería perdió 47 empleos registrados y el sector de electricidad, gas y agua redujo otros cinco puestos.

El último dato disponible, correspondiente al primer trimestre de 2026, ubicó a San Luis en 48.533 trabajadores privados registrados, apenas 109 más que al cierre de 2025. La evolución de los datos expone así una reducción significativa del empleo privado formal desde fines de 2023, con una caída concentrada principalmente en actividades que tienen un peso importante en la generación de puestos de trabajo en la provincia.

7 de cada 10 hogares de barrios populares tienen deudas

La crisis de ingresos golpea cada vez con mayor fuerza a las familias de San Luis y se refleja en dos indicadores que avanzan en paralelo: el endeudamiento y las dificultades para cubrir las necesidades básicas. El último Monitoreo Económico, Social y Alimentario de los Barrios Populares (MESA), elaborado por el ISEPCi con datos de julio de 2026, señala que el 69,2% de los hogares de barrios populares puntanos tiene deudas, ya sean formales o informales.

El impacto se vuelve todavía más evidente cuando el endeudamiento se cruza con la alimentación. Según el relevamiento, entre las familias que tienen deudas la inseguridad alimentaria alcanza al 84,3%, frente al 51,4% registrado entre los hogares sin deudas. En términos generales, el 74,2% de los hogares relevados atravesó algún episodio de inseguridad alimentaria durante el último mes: redujo el consumo de carnes, frutas o verduras o directamente salteó comidas por falta de dinero.

La situación también aparece reflejada en las estadísticas oficiales de pobreza. De acuerdo con los datos del INDEC mencionados en el informe, la pobreza en el Gran San Luis alcanzó al 35,7% de las personas durante el primer semestre de 2026, 5,6 puntos porcentuales por encima del 30,1% registrado en el segundo semestre de 2025. En términos absolutos, el número de personas pobres pasó de 76.556 a unas 91.000, lo que representa más de 14.000 personas en esa condición.

El endeudamiento también se expresa en la irregularidad de los pagos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza conjuntamente el comportamiento de los usuarios frente a bancos y billeteras virtuales, ubicó a San Luis con una morosidad del 20,5%.

De acuerdo con ese relevamiento, la provincia quedó entre las jurisdicciones con mayores niveles de irregularidad crediticia, por detrás de La Rioja, con 23,1%, y apenas por debajo de San Juan y Tierra del Fuego, ambas con 20,6%.