San Luis: la pobreza subió al 35,7% y complica el discurso de Poggi sobre la baja desocupación

El Gran San Luis registró un fuerte aumento de la pobreza durante el primer semestre de 2026. Según los datos difundidos por el INDEC, el 35,7% de las personas del aglomerado quedó por debajo de la línea de pobreza, frente al 30,1% registrado durante el segundo semestre de 2025. El incremento fue de 5,6 puntos porcentuales en apenas seis meses.

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En términos absolutos, el organismo estimó que unas 91.000 personas se encuentran actualmente en situación de pobreza en el Gran San Luis, alrededor de 14.000 más que un año atrás.

El dato se conoció pocos días después de que el gobernador Claudio Poggi destacara la tasa de desocupación del 2,6% registrada en el aglomerado y vinculara ese resultado con las políticas implementadas por su administración. En ese contexto, los nuevos datos oficiales muestran que una baja tasa de desempleo puede coexistir con un nivel elevado de pobreza, ya que ambos indicadores reflejan dimensiones diferentes de la situación laboral y económica.

El 2 de septiembre, Poggi había asegurado ante empresarios e industriales que San Luis contaba con “los cimientos firmes” para crecer. Posteriormente, al referirse al índice de desocupación, atribuyó el resultado a medidas como la obra pública y el acompañamiento a la producción.

De acuerdo con el INDEC, la pobreza en los 31 aglomerados urbanos relevados pasó del 28,2% en el segundo semestre de 2025 al 32,3% durante los primeros seis meses de 2026. El Gran San Luis quedó así 3,4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

El organismo explicó que, durante el período analizado, el ingreso per cápita familiar aumentó en promedio un 11,5%, mientras que la Canasta Básica Total se incrementó un 19,6%. La diferencia entre la evolución de los ingresos y el costo de los bienes y servicios necesarios para no ser considerado pobre incidió sobre el resultado de la medición.

La situación también empeoró si se observa la cantidad de hogares afectados. El 26,9% de los hogares del Gran San Luis quedó por debajo de la línea de pobreza, equivalente a unas 23.000 familias. En el segundo semestre de 2025, ese porcentaje había sido del 23,2%. En cuanto a la indigencia, el informe estimó que alcanza a unas 8.000 personas en el aglomerado.

El consumo real de alimentos en San Luis cayó todos los meses

Mientras que el gobernador Claudio Poggi celebró en redes sociales resultados positivos de ventas en supermercados puntanos, los datos del Instituto Nacional de la Dirección de Estadísticas y Censos (INDEC) marcan un escenario opuesto. El ex director, Norberto Itzcovich, salió al cruce y destacó que todos los meses de 2026 registraron números en rojo, alcanzando en junio un desplome del -7,40%.

Durante la primera mitad de 2026, la inflación en San Luis superó de forma continua el incremento nominal de las ventas en supermercados, consolidando una caída real en el consumo a lo largo de cada uno de los primeros seis meses. El período comenzó en enero con un retroceso real del 3,00% y alcanzó su mayor contracción en junio con un descenso del 7,40%, acumulando también caídas marcadas en febrero (-6,90%), marzo (-7,30%), abril (-6,60%) y mayo (-1,00%).

Esta tendencia refleja cómo los hogares puntanos deben gastar montos mayores para adquirir volúmenes reducidos de alimentos e insumos esenciales, evidenciando un deterioro constante del poder de compra que afecta directamente el nivel de vida en la provincia.