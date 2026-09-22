Según el INDEC, el consumo real de alimentos en San Luis cayó todos los meses del 2026

Mientras que el gobernador Claudio Poggi celebró en redes sociales resultados positivos de ventas en supermercados puntanos, los datos del Instituto Nacional de la Dirección de Estadísticas y Censos (INDEC) marcan un escenario opuesto. El ex director, Norberto Itzcovich, salió al cruce y destacó que todos los meses de 2026 registraron números en rojo, alcanzando en junio un desplome del -7,40%.

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Durante la primera mitad de 2026, la inflación en San Luis superó de forma continua el incremento nominal de las ventas en supermercados, consolidando una caída real en el consumo a lo largo de cada uno de los primeros seis meses. El período comenzó en enero con un retroceso real del 3,00% y alcanzó su mayor contracción en junio con un descenso del 7,40%, acumulando también caídas marcadas en febrero (-6,90%), marzo (-7,30%), abril (-6,60%) y mayo (-1,00%).

Esta tendencia refleja cómo los hogares puntanos deben gastar montos mayores para adquirir volúmenes reducidos de alimentos e insumos esenciales, evidenciando un deterioro constante del poder de compra que afecta directamente el nivel de vida en la provincia.

ATE advierte por la crisis salarial

La pérdida de poder adquisitivo profundizó la fragilidad de los trabajadores estatales de la provincia de Poggi. Según un relevamiento difundido por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) San Luis, alrededor del 80% de los trabajadores provinciales no alcanza a cubrir la canasta básica, mientras que el gremio también denunció una situación todavía más crítica entre los empleados municipales.

El dato fue planteado por el sindicato en distintos reclamos durante 2026 y vuelve a poner el foco sobre la política salarial del Gobierno puntano. Para ATE, la recomposición otorgada por el Gobierno provincial no logró compensar el deterioro acumulado de los ingresos frente al aumento del costo de vida.

La denuncia gremial se suma a otros indicadores que muestran una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores puntanos. En este escenario, el salario dejó de ser suficiente para cubrir gastos esenciales y muchas familias deben recurrir al endeudamiento para afrontar alimentos, servicios y otras necesidades cotidianas.

ATE San Luis sostuvo durante febrero que el 80% de los trabajadores provinciales y el 100% de los municipales no alcanzaban a cubrir la canasta básica. El sindicato ubicó entonces el valor de referencia en alrededor de $1,3 millones. La organización volvió a advertir sobre el deterioro salarial en marzo, cuando señaló que una parte importante de los empleados estatales se encontraba incluso por debajo de la línea de indigencia. Según el gremio, los ingresos promedio relevados rondaban entonces los $644.000.