La postura de Javier Milei sobre los suicidios y el consumo de drogas: “Si vos te querés suicidar, no tengo problema”

El candidato liberal busca reducir el “gasto del Estado” a costa de las políticas de salud mental. Planteó que cada individuo debe hacerse cargo “si se quiere drogar o suicidar” mientras no genere un gasto. Desde el área de salud mental provincial le aclararon que "abandonar a alguien que está sufriendo no es una política de gobierno".

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sostiene una postura “anarcocapitalista y minarquista” por lo tanto busca reducir el Estado a toda costa, aunque esto signifique poner en peligro la salud de los ciudadanos y ciudadanas. En este marco, entiende la salud como un gasto y plantea que cada uno, individualmente, debe hacerse cargo. “Si vos te querés suicidar lo hagas pero que no pidas que otro pague la cuenta”, lanzó al hablar sobre los suicidios en una entrevista con LN+. Básicamente, el candidato a presidente niega el derecho al acceso a la salud mental que ofrece el sistema sanitario público.

En este sentido, para Milei el consumo de drogas problemático y el suicidio son acciones individuales en la que el Estado y el sistema judicial no tienen que meterse, “siempre que la adicción no genere un gasto para el Estado”. Entonces “quien quiera reventarse consumiendo droga o suicidarse puede hacerlo sin asistencia del Estado” porque "cada individuo decide qué hacer con su vida".

Lo cierto que la postura de Milei va en contra de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) que reconoce que el suicidio es una prioridad para la salud pública y su prevención es “un imperativo global”. El organismo plantea y alienta a todos los países a elaborar o reforzar estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública.

En esta línea, el gobierno nacional desde el año pasado puso a disposición el Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales de este campo y que funciona las 24 horas de los 365 días del año para proporcionar orientación, información, contención y en caso de que la situación lo requiera, una derivación a la Red Local de Salud Mental, según la jurisdicción desde donde se haya efectuado el llamado.

En este marco, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, salió al cruce del candidato de La Libertad Avanza y defendió las políticas públicas que viene llevando adelante el Estado en relación con la salud mental. Remarcó que "abandonar a alguien que está sufriendo no es una política de gobierno".

"No nos da lo mismo que el otro se quiera suicidar, tampoco que quiera ´reventarse de droga´. Abandonar a alguien que está sufriendo no es una política de gobierno", señaló la funcionaria que remarcó que “nuestro pueblo pide más salud y más salud mental. Más Estado para ampliar y fortalecer lo que estamos haciendo".

En la Argentina rige la Ley 26.657 de Salud Mental que establece que el Poder Ejecutivo debe destinar el 10% del gasto total de Salud a salud mental. Según datos a los que accedió este medio, en 2022 la cartera sanitaria incrementó casi un 100% los fondos asignados a la atención de salud mental con adicionales al presupuesto nacional (paso de 3.700 millones de pesos a 7.000 millones de pesos), en búsqueda de cumplir con la meta establecida.

Plan contra la salud pública de Milei

Milei anunció en varios medios su propuesta de privatizar el sistema de salud y educación pública y reiteró su idea de llevar adelante un sistema de “voucher” para pagar la instrucción y la atención médica. Se trata de un sistema que propone la creación de un “seguro universal”, en el que usuarios y médicos pacten los honorarios a pagar por servicios médicos. De esta manera, plantea arancelar todas las prestaciones y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó este modelo de sistema de salud propuesto por Milei, y calificó como de "una supina ignorancia" sostener que eliminando ministerios como los de Educación o Salud "se puede hacer algo bueno para el pueblo". Kreplak apuntó contra el sistema de salud en base a “vouchers” y remarcó que “no es nuevo y ha fracasado en todo el mundo”.

“El sistema de vouchers no es nuevo, es muy viejo y ha fracasado en todo el mundo. Me llama la atención porque, en teoría, se trata de personas con formación en economía, pero la economía de la salud, desde los años ´70 comprende que la salud es un mercado imperfecto, es decir que en salud, la lógica de la competencia de mercado no funciona”, aseguró Kreplak en declaraciones a radio AM750.

Al respecto, contó que "en los lugares que se hizo algo parecido a esto, donde no hay grandes centros urbanos se cerraron la mayoría de los hospitales públicos, pasó por ejemplo, en Colombia, se aplicó en la década de los 90 y fue una tragedia sanitaria”. Para Kreplak, desde ese espacio sostienen esa idea “porque es la única forma de poder desfinanciar la salud”.

“Es una lógica que no piensa en la salud de la gente, en los hospitales, en los medicamentos con cobertura para la población, solo piensa que el más rico debe ser más rico y el pobre debe ser más pobre, cuando dicen ´la aberración de la justicia social es que no quieren un Estado para equiparar desigualdades”, enfatizó.

En ese sentido, se preguntó: ¿Qué sucedería si tuviéramos una nueva pandemia, quién va a coordinar la prevención de las epidemias de dengue si no hay ministerio de Salud, quien coordinará compras centralizadas de alto costo si no tenemos un ministerio?”.

“Es de una supina ignorancia respecto a la complejidad de los problemas de nuestra sociedad pensar que sacando carteras tan importantes se va a hacer algo bueno por el pueblo, ni los países más liberales del mundo ha hecho atrocidades así”, aseveró y agregó: “Hablan de salud y lo restringen a atención de hospitales, se están olvidando de la prevención y promoción de la salud, para eso debe haber una mirada que no solo sea la atención de la enfermedad. Si no hay ministerio ni siquiera tengo un lugar para coordinarlo”.

Ante una situación de salud mental comunicate a la línea a nivel nacional 0800 999 0091 que funciona los 365 días del año las 24 horas para brindar por parte de profesionales una primera respuesta a una crisis o padecimiento mental.