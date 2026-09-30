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Gustavo Sáenz

Salta: productores vitivinícolas le exigieron al Gobierno de Saénz asistencia provincial por el impacto de la crisis

Entre la devastación climática y una asfixia financiera sin precedentes, aseguran que el sector atraviesa un punto de quiebre. Referentes advierten por sobrestock, la presión tributaria del 62% y desplome de ventas.

30 de septiembre, 2026 | 14.49
Salta: productores vitivinícolas le exigieron al Gobierno de Saénz asistencia provincial por el impacto de la crisis

En el marco del desplome de ventas de producción de vinos, los Valles Calchaquíes de Salta ingresaron en su fase más crítica de los últimos años. Desde el sector vitivinícola le exigieron a Gustavo Sáenz políticas provinciales para poder dar respuesta a la crisis. 

Las bodegas salteñas vienen advirtiendo sobre el sobrestock acumulado, una presión tributaria superior al 60% y la caída sostenida del consumo, motivos por los cuales requieren desde hace tiempo la asistencia del Gobierno provincial.

La situación crítica llegó a su límite el pasado 14 de septiembre, cuando una helada tardía causó pérdidas sin precedentes en los viñedos, llevando a los productores a renovar sus reclamos de auxilio urgente ante las autoridades provinciales y nacionales. La helada registró hasta 6 grados bajo cero y arrasó entre el 50% y el 70% de la producción en Cafayate, justo cuando las cepas de Torrontés y Malbec iniciaban su brotación.

Aunque el Ministerio de Producción y Minería de la provincia, encabezado Ignacio Lupión, confirmó que se avanza en la declaración de emergencia vitivinícola, desde el sector advierten que los tiempos y las herramientas provinciales resultan insuficientes ante la magnitud del colapso.

Entre las demandas principales, los viñateros solicitaron la implementación urgente de créditos y subsidios de asistencia. Asimismo, reclamaron una prórroga de un año para el pago de los préstamos con la condición de mantener las tasas subsidiadas para no asfixiar financieramente a los establecimientos afectados.

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"El 62% del precio de una botella corresponde a impuestos, lo que afecta la competitividad exportadora", sostuvo Alejandro Martorell, presidente de Bodegas de Salta y propietario de Bodega Altupalka, a Aries Online. Si bien la carga tributaria está compuesta por impuestos nacionales, también incluye tributos provinciales y tasas municipales. Por eso desde el sector solicitan acompañamiento de parte del gobierno provincial. 

A nivel nacional, los referentes del sector trasladaron su preocupación directamente a la Casa Rosada mediante un encuentro entre el productor cafayateño Miguel Lovaglio y el subsecretario de Producción, Ganadería y Pesca de la Nación, Martín Giaccio. Durante la reunión, se expuso la gravedad de la situación que atraviesan los Valles Calchaquíes y se presentó un petitorio con medidas de emergencia orientadas a sostener la actividad productiva y evitar despidos masivos.

 

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