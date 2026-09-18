Crisis laboral en Salta: la provincia perdió casi 15 mil empleos y 600 empresas en la segunda gestión de Sáenz

El escenario laboral de Salta, bajo la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, atraviesa un fuerte deterioro con la pérdida de 14.680 puestos de trabajo registrados y el cierre de 629 empresas con personal formal. Los datos figuran en un informe del Centro de Economía Política (CEPA), el cual analiza el período comprendido entre noviembre de 2023 y junio de 2026 de la provincia norteña.

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El relevamiento de CEPA muestra el deterioro del mercado laboral en Salta dividido en rubros. El sector agropecuario lideró la el ranking con una pérdida de 5.214 puestos de trabajo, seguido por la construcción, con 4.752 bajas. El motivo del deterioro estaría directamente vinculado a la paralización de la obra pública y la caída de la actividad privada.

Otros sectores que también sufrieron retrocesos fueron el comercio mayorista y minorista, que registraron una pérdida de 1.524 trabajadores; el transporte y almacenamiento, con 1.520 bajas, y el rubro de alojamiento y gastronomía, que perdió 1.151 empleados. Asimismo, se reportaron disminuciones de puestos de trabajo también en la administración pública y servicios profesionales.

Impacto de la recesión en Salta

Como consecuencia del ajuste, el relevamiento del CEPA confirma que la recesión golpeó de lleno al sector patronal, ensañándose especialmente con las pymes. A comienzos de septiembre, este medio ya había alertado sobre el crítico escenario que asfixia a las pequeñas y medianas empresas salteñas, donde el desplome de las ventas, el nivel de endeudamiento y las crecientes complicaciones para cumplir con las obligaciones financieras ponen en jaque su continuidad.

En declaraciones a El 10 TV, el titular de la Cámara PYME, Darío Pellegrini, señaló que la falta de ventas está afectando la continuidad de distintas unidades de negocio. “Cada nota periodística es como un copy-paste: falta de consumo, cierre de PYMES”, sostuvo al describir una situación que, según planteó, se repite en la provincia de manera mensual.

La dificultad de alquilar

Durante este mes de septiembre, se conoció otra cifra que complica a Salta. Según un relevamiento del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina, elaborado a partir de información de la Encuesta Permanente de Hogares, el 52% de las personas de entre 25 y 35 años, todavía vive en su hogar de origen y no logró independizarse, principalmente por las dificultades para afrontar el costo de un alquiler o acceder a una vivienda propia.

La problemática, además, no se limita a la imposibilidad de abandonar la vivienda familiar, ya que una parte importante de quienes permanecen en sus hogares también enfrenta condiciones habitacionales deficitarias. Según el relevamiento, el 46% de las personas de entre 25 y 35 años que continúan viviendo con sus familias reside en viviendas que presentan algún tipo de déficit.