El periodista de Clarín Ignacio Ortelli, defendió a una reconocida cadena de pizzerías que ofrece sueldos de hambre de $360.000 por un trabajo full time, un monto que se ubica apenas por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil estipulado en $286.711 mensuales y lejos de los $1.001.466 que requiere una familia para no ser pobre, según los últimos datos del Indec. Por su mensaje, Ortelli fue duramente criticado por usuarios en redes sociales, que calificaron de "indigno" ese salario y le recriminaron estar avalando públicamente la "explotación" que hace la empresa con sus trabajadores.

"360 dólares al mes. En un país con 50 por ciento de pobres, no entiendo de qué se indigna. Si consigue algo mejor, mejor para ella. En 2001, a la edad de esta chica, trabajé por menos que eso", escribió Ortelli en su cuenta de la red social X. En su mensaje, el periodista compartió el video de una chica que tuvo una entrevista en la cadena de pizzerías Kentucky y que se indignó por el sueldo que le ofrecieron por un puesto full time de 54 horas semanales en el turno noche. La joven, luego de rechazar el empleo, decidió compartir su mala experiencia en redes sociales.

"Fui a una entrevista de trabajo para las pizzerías Kentucky y da vergüenza lo que ofrecen a sus empleados. $360.000 para un puesto full time de 54 horas semanales, como mínimo, porque si es en el turno noche es hasta el cierre, vaya a saber uno hasta qué hora. Da vergüenza", contó la joven.

El mensaje se viralizó en redes rápidamente porque el monto ofrecido está apenas $70.000 por encima de los $286.711 del Salario Mínimo, Vital y Móvil estipulado recientemente por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Además, está muy por debajo de los $1.001.466 que requiere una familia para no ser considerada pobre, sin contemplar el pago de un alquiler, según indicó el Indec en su último informe.

Sin embargo, para el periodista de Clarín y La Nación+ "hay gente a la que eso puede no parecerle explotación" sino "su primer empleo en blanco". "Puede no aceptar el laburo, capaz a alguien le sirve", planteó el periodista, que también trabaja en Radio Rivadavia.

Qué le dijeron al periodista en las redes

Ortelli cosechó críticas y hasta insultos por avalar "explotar a la gente" y por "romantizar" la paga de un sueldo "indigno" con el que no alcanza para "vivir" con dignidad. "La pifiaste Nacho. 54 horas... No podés ganar menos de un palo por esa cantidad de horas!!! Un palo no es nada. Con 360mil no pago ni el alquiler", le escribió un usuario.

Otro le contestó que "ojalá que a tu familia le ofrezcan la misma cantidad de plata por la misma cantidad de horas" y otro que "la gente tiene que poder vivir dignamente" y que lo ofrecido es "claramente es indigno".

Un usuario también desacreditó la comparación en dólares que hizo el periodista y le remarcó que el costo del nivel de vida es mucho caro al de 2001, época que evoca Ortelli para argumentar el bajo salario. "No son USD 360 son USD 309 2°) De 2001 a hoy hubo un 79% de inflación del dólar. 309 dólares de hoy son USD 170 de 2001. No conozco a nadie que haya trabajado full time por 170 pesos en 2001. Ni el maestranza más básico. $360.000 es un sueldo totalmente indigno", le escribieron.