Saenz cruzó a Milei y su plan económico: "Sus tiempos no son los de la gente"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei. Según observó, "la microeconomía no avanza, el consumo cae" y sostuvo es el tema que les "tiene que preocupar" a sus pares y "no las elecciones o las PASO".

“El presidente está convencido de que esto se va a resolver y se va a solucionar. El problema es que los tiempos de Milei no son los tiempos de la gente”, lanzó el mandatario salteño en una entrevista en Infobae.

El gobernador observó que él y muchos de sus pares tienen que hacerle frente a necesidades de las que el Gobierno nacional desistió de cubrir. “Ya no nos podemos seguir haciendo cargo de todo y mirando hacia otro lado”, graficó.

“Llega un momento que deja de pagar la obra social, los chicos del colegio privado los mandan al colegio público, y los gobiernos provinciales tienen que hacerse cargo de la salud y la educación pública”, indicó, a la vez que alertó sobre una “alta tasa de morosidad importante”.

Al igual que varios de sus pares, el salteño se quejó de la falta de inversión nacional en la red vial. “Todos pagamos un impuesto que es para el mantenimiento y conservación de esa ruta. Hace dos años y medio que no se conservan ni se mantienen las rutas y así están”, protestó.

“El Estado presente tiene que estar presente. No hay forma que no esté, sobre todo en provincias que no han tenido posibilidad de crecimiento porque hubo una visión muy centralista”, instó.

Por otra parte, Sáenz se refirió al entendimiento que mantuvieron los gobernadores del norte con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para establecer subsidios a las provincias que tienen áltas temperaturas.

“Así como en los lugares donde hace frío la gente gasta más en calefacción, en el norte, donde hace mucho calor, la gente gasta más en aire acondicionado y en electricidad”, explicó el salteño, respecto a la conformación de lo que se denominó Zona Cálida o Muy Cálida.

Y agregó: “No se trata de un subsidio para un gobernador, sino para los usuarios del norte argentino; es un pedido de toda la vida”.